NBA／不擔心球隊狀況起伏 厄文：因為有我在

2019-02-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



厄文進攻。 美聯社 分享 facebook 塞爾蒂克隊今天作客芝加哥以116：126不敵公牛隊，吞下2連敗，近6戰中僅拿下2勝，目前仍以37勝23負排名東區第五位置，談到球隊近況較為起伏，「綠衫軍」一哥厄文（Kyrie Irving）並不擔心這樣的狀態影響到季後賽的發揮，被記者追問原因，他自信地說：「因為有我在。」

2月8日遭湖人隊中斷5連勝後，塞爾蒂克先是吞下2連敗，之後擊敗76人、活塞隊，前一役面對公鹿隊以1分飲恨，今天面對上次交手大勝56分得公牛，卻在第二節發生進攻當機的狀況，再度吞下連敗。

對於球隊此役的表現，厄文並不感到沮喪，反倒重申自己的信念，認為塞爾蒂克仍是東區中最好的球隊。賽後記者問厄文：「是否會擔心闖入季後賽的掙扎？」厄文回答：「不會，這狀況會變好的。」記者繼續追問理由，他自信地說：「因為有我在這裡。」

「老實說，我不會對這樣的情況感到沮喪，這只是例行賽的一部分，是我們學習過程中的一部分。」厄文補充說，「在季後賽裡，我們的計畫只是針對一支球隊，為一支球隊進行準備，我仍然沒看到有球隊可以在7場比賽中擊敗我們。這就是NBA，我們努力準備好季後賽，那才是有趣事情發生的時候。」