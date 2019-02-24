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NBA／賠上生涯不值得 佐蒙德：威廉森別再為杜克打球

2019-02-24 12:36聯合報 記者林宋以情╱即時報導

威廉森。 路透
威廉森。 路透
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今年NBA選秀呼聲最高狀元人選，杜克大學前鋒威廉森（Zion Williamson）日前踩爆球鞋摔倒，令球迷都嚇出一身冷汗。活塞隊佐蒙德（Andre Drummond）就認為，威廉森應該為了自己生涯著想，別再出賽，讓杜克賺飽荷包，自己卻受傷斷送大好前程。

被喻為是下一個詹姆斯（LeBron James），威廉森日前對北卡大學一役，開賽才36秒就踩壞球鞋滑倒，還因此右膝一級扭傷，進入每日觀察名單。不少NBA球星都關切，包括老鷹隊楊恩（Trae Young）、湯瑪斯（Isaiah Thomas）都勸威廉森本季應該休兵。

活塞隊佐蒙德也不例外，曾披過一年北卡大學戰袍，佐蒙德為威廉森感到不值，「為什麼你還想繼續打？他們從這孩子身上獲得利益，他為什麼不乾脆休兵到球季結束。」

佐蒙德所指，是威廉森的名氣已經為學校帶來大筆財富，杜克與北卡雙強對決，該役二手最便宜門票就要價3000美元（約9.3萬台幣），已經和超級盃票價旗鼓相當。

「他讓球票售罄，人們得花1萬美元才能看他打球，但他受傷卻得不到一毛錢。」佐蒙德勸威廉森該為自己著想，「你可能會受傷導致生涯告終，我寧願他照顧好自己，並為投入NBA做開始著手。畢竟我們都知道他會被選中，何不現在啟動訓練，為更嚴峻的挑戰做好準備。」

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