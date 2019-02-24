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NBA／詹皇生涯助攻史上第10 湖人慘敗鵜鶘

2019-02-24 10:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

湖人詹姆斯(中)生涯助攻雖挺進史上前10，但今天不敵鵜鶘。 美聯社
湖人詹姆斯(中)生涯助攻雖挺進史上前10，但今天不敵鵜鶘。 美聯社
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「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）24日作客鵜鶘隊繳27分、12助攻、7籃板，生涯總助攻數累計8524次，追平退役球星米勒（Andre Miller）史上第10傑，無奈紀錄之夜有憾，湖人隊不敵沒有戴維斯（Anthony Davis）坐鎮的鵜鶘隊，115：128吞敗。

詹姆斯此役賽前生涯助攻數累計8512次，此役再添12助攻，追平米勒的8524次，史上第9是「手套」裴頓（Gary Payton）的8966次，現役最佳則是保羅（Chris Paul）的8989次暫列史上第8。

此役鵜鶘隊讓戴維斯休兵，但湖人沒能抓緊機會續寫連勝，詹姆斯出賽時還遭鵜鶘球迷喝倒采，東道主則下起三分雨，此役飆進15記三分球，上半場就將領先擴大至12分，易籃再戰紫金大軍仍舊欲振乏力，鵜鶘隊持續擴大比分差。

末節詹姆斯倒數8分鐘帶球過半場時還疑似遭絆倒，摔倒在地面露疼痛，起身再戰仍欲振乏力，尤其湖人隊全場出現23次失誤，種下敗因，反觀鵜鶘隊命中率高達5成4，3分球命中率也近3成5，成為奪勝之鑰。

鵜鶘隊全隊7人得分上雙，藍道（Julius Randle）繳24分、5助攻，迪亞洛（Cheick Diallo）、克拉克（Ian Clark）也自板凳挹注18分和17分，裴頓（Elfrid Payton）14分、9籃板。湖人僅4人得分雙位數，除詹姆斯之外，英格倫（Brandon Ingram）29分、5籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）16分、8籃板、7助攻。

鵜鶘詹姆斯湖人
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