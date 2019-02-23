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HBL／丁冠皓飆進逆轉三分球 能仁84比83勝松山

2019-02-23 21:14聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

HBL八強賽今晚壓軸戰上演松山高中能仁家商的比賽，松山高中林勵砍進全場最高的30分，原有望成為致勝功臣，卻在最後決勝階段讓丁冠皓在三分線外買到犯規，丁冠皓不只把握住三罰全數命中，並在下一波進攻投進致勝逆轉三分球，幫助能仁家商以84比83逆轉擊敗松山高中。

能仁家商以84比83逆轉擊敗松山高中，場邊同學興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
能仁家商以84比83逆轉擊敗松山高中，場邊同學興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
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能仁家商高錦瑋（中）中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
能仁家商高錦瑋（中）中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
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松山高中林勵（左）砍進全場最高的30分。記者余承翰／攝影
松山高中林勵（左）砍進全場最高的30分。記者余承翰／攝影
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能仁家商林彥廷（右）單場投進五顆三分球。記者余承翰／攝影
能仁家商林彥廷（右）單場投進五顆三分球。記者余承翰／攝影
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能仁家商以84比83逆轉擊敗松山高中，賽後能仁球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
能仁家商以84比83逆轉擊敗松山高中，賽後能仁球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
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能仁家商丁冠皓得到22分，並在第四節決勝時間投進致勝逆轉三分球。記者余承翰／攝影
能仁家商丁冠皓得到22分，並在第四節決勝時間投進致勝逆轉三分球。記者余承翰／攝影
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能仁家商以84比83逆轉擊敗松山高中，賽後投進逆轉三分球的丁冠皓（右）興奮地與隊...
能仁家商以84比83逆轉擊敗松山高中，賽後投進逆轉三分球的丁冠皓（右）興奮地與隊友在場中慶祝。記者余承翰／攝影
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能仁家商丁冠皓（中）得到22分，並在第四節決勝時間投進致勝逆轉三分球。記者余承翰...
能仁家商丁冠皓（中）得到22分，並在第四節決勝時間投進致勝逆轉三分球。記者余承翰／攝影
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松山高中林勵（右）砍進全場最高的30分。記者余承翰／攝影
松山高中林勵（右）砍進全場最高的30分。記者余承翰／攝影
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松山高中林勵砍進全場最高的30分。記者余承翰／攝影
松山高中林勵砍進全場最高的30分。記者余承翰／攝影
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松山高中能仁家商
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