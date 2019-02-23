HBL／邱詠富連續2顆三分致勝 南山3分差氣走光復

2019-02-23 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



最後63秒內，南山高中邱詠富連續命中兩顆三分球，幫助球隊以79：76驚險擊敗隊史首闖8強的光復高中，搶下8強賽第4場勝利，也讓首度投進準絕殺、扮演致勝英雄的邱詠富賽後直呼：「很爽！」

本學年從預賽開始，邱詠富的外線命中率一直不是非常理想，今天面對在8強賽同為3勝1負的光復高中，南山在決勝節雖一度取得雙位數領先，不過在最後5分多鐘產生亂流，甚至在終場前1分25秒遭光復逆轉。不過邱詠富把握住外線空擋，先在終場前63秒投進逆轉三分球，光復靠著張子奕擺進2分追平，不過邱詠富又在外線放冷箭，在終場前1.6秒轟進致勝三分彈，驚險獲勝。

「其實最後我還有2次暫停可以喊，但我選擇相信他們，沒喊暫停讓他們可以成長。我心臟從沒跳這麼大力過。」賽後南山教頭許時清說，接下來南山將面對強敵能仁與松山，因此今天的比賽拿下來對南山而言十分關鍵。

談到致勝英雄邱詠富突然找到外線準星，許時清透露一個小秘密，「之前他扭到腳，上周五帶他去整骨，整完後可能準度就變好了。」對於首度整骨初體驗，邱詠富直呼有被嚇到，「當時師傅幫我用的時候就跟我說，整完後投籃準度會變好，不過其實最後一擊自己也不是很確定會不會進，就是把握住空擋，勇敢出手。」