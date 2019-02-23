NBA／聯手羅瑞抄截德羅展 雷納德：化學效應

2019-02-23 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍與馬刺隊今天交鋒，各界都將焦點放在季前互換東家的兩隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）與德羅展（DeMar DeRozan）身上，其中雷納德在比賽最後16.9秒聯手羅瑞（Kyle Lowry）從德羅展手中抄球灌籃，更是本場比賽勝負關鍵，賽後雷納德也強調這次成功防守多虧了良好的化學效應。

德羅展與雷納德去年夏天互換東家，一度引發多倫多球迷與德羅展的不滿，不過今天德羅展轉隊後首度回到多倫多，不僅受到暴龍球迷的熱烈歡迎，球團還特別剪輯並播放他過去效力球隊的影片向他致敬。

而在今天比賽中兩人表現也不遑多讓，德羅展拿下23分、8助攻，而雷納德則有25分、6籃板，其中包括比賽最後16.9秒，在暴龍1分落後的情況下與羅瑞聯手包夾德羅展，並成功抄球後反快攻灌籃，幫助暴龍逆轉比數。

對於聯手羅瑞完成關鍵抄截，還是從前球隊一哥德羅展手中拿下，雷納德賽後強調，兩人事前並未講好要這樣做，「這就是化學效應，當我們開始一起打球時就有了，後來他也跟我說他是看到我伸手去抄球，就馬上上來支援，讓我們完成這次抄截。」

羅瑞今天拿下17分、5助攻、2抄截，比賽過程中他也多次與德羅展對位，他賽後說：「這相當好玩，特別是我們還帶走勝利，如果我們輸了，事情肯定會變得很糟糕。」