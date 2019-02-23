NBA／連續大三元紀錄中斷 衛少：仍心存感激

2019-02-23 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



衛少在第一度延長賽就犯滿離場，留下43分、15籃板、8助攻數據，連續「大三元」場次停留在11場。 美聯社 分享 facebook

奧克拉荷馬雷霆隊今天在主場迎戰猶他爵士隊的比賽中，與對手一路拚戰到二度延長賽才靠著喬治（Paul George）的準絕殺拋投，以148：147險勝爵士，不過球隊主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在一度延長賽尚未打完就6犯離場，留下43分、15籃板、8助攻數據，連續「大三元」場次停留在11場。

衛斯特布魯克在今年明星賽前就已寫下連續11場比賽「大三元」的成績，打破由張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的連續10場「大三元」聯盟紀錄，不過在明星周後首場比賽紀錄就此中斷，他今天賽後說：「我對於在場上所做的一切依舊心懷感激，我的任務就是上場競爭，這就是我每場比賽該做的。」

讚喬治拋投：典型偉大球員表現

相較於對「大三元」紀錄中斷的冷淡反應，衛斯特布魯克對於完成準絕殺拋投的隊友喬治則是讚譽有加，「這是一個難度很高的投射，尤其還是在面對戈貝爾（Rudy Gobert）下完成，這就是典型的一個偉大球員打出一次關鍵的回合。」

對於過去曾有媒體統計喬治在關鍵時刻的出手命中率不佳，衛斯特布魯克也為他打抱不平，「我記得有人說他過去關鍵球是10投1中，但今天他又再度辦到了，我相當喜歡他的表現，他對自己總是充滿信心，在球隊有需要時，他總是會挺身而出。」

喬治在談到準絕殺拋投時則說：「我知道戈貝爾在前面，如果衝進去籃下肯定會有很多肢體碰撞，而當下我看到了出手空間，就做出了拋投的決定，很高興球進了。」