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NBA／暴龍球迷送暖致敬 德羅展：了結一樁心事

2019-02-23 12:59聯合報 記者林宋以情╱即時報導

德羅展高舉雙手向熱情迎接他的暴龍球迷致意。 美聯社
德羅展高舉雙手向熱情迎接他的暴龍球迷致意。 美聯社
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馬刺隊球星德羅展（DeMar DeRozan），去年被交易後今日首度回到最熟悉的加拿大航空中心（Air Canada Centre)，出戰老東家，暴龍隊特地製作致敬影片，並接受全場球迷的起立鼓掌，德羅展坦言受到球迷愛戴是他的榮幸，也如同了結一樁心事。

德羅展去年遭球隊交易至馬刺隊，今日首度回到曾待了9年的暴龍隊主場感觸萬千，賽前曾表示，過去曾看過不少球星接受起立鼓掌，認為那是最酷的一件事，今日主角換成德羅展，儘管球衣換了一套，但球迷對他的愛不變，德羅展則以手擊著胸口，向球迷表達感謝。

德羅展出場獲球迷歡呼

開賽前一個小時，球迷就已經陸續就坐，此役平均票價也來到370美元（約台幣1.15萬元），是暴龍隊本季至今最高票價，比平均主場票價（147美元）貴上超過120美元。

「這是我的榮幸，基本上我的生涯都在這裡度過，能夠回到這裡，接受這樣的歡迎令我深感謙卑。」馬刺此役117：120不敵暴龍隊，德羅展攻下23分、8助攻，「當我走下球場，過去回憶也湧現，不管是季後賽、好的、壞的，或是醜陋的。」

交易後一度不能接受，德羅展傷痛隨著時間緩慢治癒，這回故地重遊，德羅展表示，「今晚這一戰，我也感覺到獲得最後一點寬慰，像是從肩上卸下重擔。」

暴龍向德羅展致敬影片

暴龍馬刺DeMar DeRozan
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