NBA／暴龍球迷送暖致敬 德羅展：了結一樁心事

德羅展高舉雙手向熱情迎接他的暴龍球迷致意。 美聯社 分享 facebook

馬刺隊球星德羅展(DeMar DeRozan),去年被交易後今日首度回到最熟悉的加拿大航空中心(Air Canada Centre),出戰老東家,暴龍隊特地製作致敬影片,並接受全場球迷的起立鼓掌,德羅展坦言受到球迷愛戴是他的榮幸,也如同了結一樁心事。

德羅展去年遭球隊交易至馬刺隊,今日首度回到曾待了9年的暴龍隊主場感觸萬千,賽前曾表示,過去曾看過不少球星接受起立鼓掌,認為那是最酷的一件事,今日主角換成德羅展,儘管球衣換了一套,但球迷對他的愛不變,德羅展則以手擊著胸口,向球迷表達感謝。

開賽前一個小時,球迷就已經陸續就坐,此役平均票價也來到370美元(約台幣1.15萬元),是暴龍隊本季至今最高票價,比平均主場票價(147美元)貴上超過120美元。

「這是我的榮幸,基本上我的生涯都在這裡度過,能夠回到這裡,接受這樣的歡迎令我深感謙卑。」馬刺此役117:120不敵暴龍隊,德羅展攻下23分、8助攻,「當我走下球場,過去回憶也湧現,不管是季後賽、好的、壞的,或是醜陋的。」

交易後一度不能接受,德羅展傷痛隨著時間緩慢治癒,這回故地重遊,德羅展表示,「今晚這一戰,我也感覺到獲得最後一點寬慰,像是從肩上卸下重擔。」

For all the good times

For all you’ve done for this City, for Canada



Thank you, @DeMar_DeRozan pic.twitter.com/uxFLPQv1Sw