NBA／拒談最後一擊是否犯規 厄文：我愛我的錢

2019-02-22 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



不想被罰款，厄文(中)被問到最後一擊是否犯規時不願評論。 歐新社 分享 facebook

排名東區前段班的塞爾蒂克、公鹿隊今天正面交鋒，「綠衫軍」球星厄文（Kyrie Irving）最後一擊失手，錯失絕殺機會，球隊最終以97：98惜敗；而在最後的攻勢中，厄文與莫里斯（Marcus Morris）疑似被犯規但裁判未響哨，賽後厄文被問到此判決不願作出評論，只說：「我愛我的錢。」

NBA經過全明星周的休兵，今天重新點燃戰火，位居東區龍頭寶座的公鹿在主場迎戰塞爾蒂克，雙方纏鬥到最後一刻才分出勝負。終場前32.5秒米道頓（Khris Middleton）投進關鍵三分球，幫助球隊取得3分領先，「綠衫軍」則靠著厄文追到1分差，最後3.5秒塞爾蒂克發動最後一擊，厄文再次突破上籃沒能成功，最後球隊就以1分惜敗。

賽後厄文表示，最後一擊球隊的戰術本來第一選擇是要交給莫里斯，不過莫里斯在內線受到對手包夾沒有空擋機會，最後球交到自己手上但上籃未能命中；而當比賽終了的蜂鳴器響起後，莫里斯還向裁判抱怨自己被對手犯規了。

「我不知道莫里斯是否被犯規，我不知道發生了什麼。」賽後厄文説，而當記者追問他關於最後一擊是否應該響哨，他搖搖頭說：「我不知道，我很愛我的錢。」過去NBA教練、球員都曾多次針對裁判吹判做出評論，最後都遭聯盟判罰、收到罰單。