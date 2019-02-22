NBA／不認要重建 快艇卡位季後賽要玩大的

2019-02-22 18:13 世界日報 編譯組／綜合報導



雖然外界認為快艇將進入重建，但教頭瑞佛斯可不這麼認為，仍以季後賽前段種子為目標。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯快艇隊明星賽後首戰前往曼菲斯踢館灰熊隊，展開本季剩下最後23場季賽。目前快艇隊32勝27負，在NBA西區暫居老八，但快艇隊不以老八為滿足，打算在季後賽卡位戰力爭上游，拿到更高種子。

貝佛利（Patrick Beverley）在NBA六季，四季打入季後賽。他因為在季後賽嚴密防守「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）而聞名，在快艇隊也公認為全隊鬥志最強球員。快艇隊上個球季無緣季後賽，貝佛利在更衣室告訴隊友，本季他會卯足全力，無論如何也要打入季後賽。貝佛利並發出豪語，大夥團結一心爭取更高種子。

目前西區排在快艇隊前面的老七是聖安東尼奧馬刺隊，老六是猶他爵士隊。緊跟在快艇隊後面的老九是沙加緬度國王隊，老十是洛杉磯湖人隊。

快艇隊評估，西區球隊本季必須勝46場比賽才有希望晉級季後賽。快艇隊剩下23場比賽的對手對他們很有利，其中11場比賽對手勝率不到五成，包括明星賽後第一炮灰的灰熊隊，還有四場比賽對手為在東區墊底的紐約尼克隊與克里夫蘭騎士隊。

快艇隊剩下的對手球隊，快艇隊交鋒戰績17勝15負。快艇隊未來23場比賽包括13個主場與10個客場，其中一個「客場」是史坦博中心（Staples Center）。

ESPN電視台預估快艇隊可望拿下44勝，有82.1%機率打入季後賽。不過一旦快艇隊晉級季後賽，2019年選秀會第一輪選秀權就必須讓給波士頓塞爾蒂克隊。如果快艇隊無緣季後賽，即可保住這個選秀權，不過2020年第一輪選秀權還是必須讓給塞爾蒂克隊。

雖然快艇隊準備未來網羅更多大咖球員增強實力，但總教練瑞佛斯（Doc Riviers）表示，本季季後賽他們對第六、七、八種子沒興趣，要玩就玩大的，目標直指總冠軍。