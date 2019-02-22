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NBA／東區冠軍前哨戰？ 字母哥飆30分退綠衫軍

2019-02-22 12:12聯合報 記者劉肇育╱即時報導

米道頓（右）投進關鍵三分球，興奮的吶喊。 美聯社
米道頓（右）投進關鍵三分球，興奮的吶喊。 美聯社
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排名在東區前段班的密爾瓦基公鹿與波士頓塞爾蒂克今天交鋒，公鹿在球隊一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場進帳30分13籃板，以及米道頓（Khris Middleton）投進關鍵三分球領軍下，以98：97險勝綠衫軍。

排名在東區龍頭的公鹿，在今天賽前與第4名的塞爾蒂克仍有6.5場勝差，不過今天綠衫軍在厄文（Kyrie Irving）與霍福特（Al Horford）皆有20分以上進帳下，前3節還與公鹿一路拉鋸。

但末節公鹿一哥安戴托昆波挺身而出，他在該節進帳了個人全場30分中的12分，其中包括塞爾蒂克3度將差距縮小到2分以內時的關鍵進球，除了進攻端有亮眼表現外，他還在比賽最後5分半鐘藉著塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）準備快攻灌籃時，從後方飛身賞給對手一記追魂鍋，讓公鹿球迷情緒沸騰。

公鹿一哥安戴托昆波末節挺身而出，在該節進帳了個人全場30分中的12分，率領公鹿險...
公鹿一哥安戴托昆波末節挺身而出，在該節進帳了個人全場30分中的12分，率領公鹿險勝綠衫軍。 美聯社
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塞爾蒂克雖然在比賽最後一分鐘靠著霍福特投進三分球一度追平比數，不過隨後遭到公鹿米道頓還以顏色，而厄文在下一波進攻上籃得手後塞爾蒂克追到1分差距，並趁著公鹿24秒進攻違例取得最後一擊機會，但厄文的絕殺拋投卻彈框而出，終場塞爾蒂克就以1分差距吞下敗仗。

對於球隊在拉鋸戰中險勝塞爾蒂克，安戴托昆波在賽後說：「我認為我們保持足夠的專注力，並且積極的讓球流動，在下半場我們找到更多出手機會。我們都知道這會是一場很難打的比賽，但我們團結一致且相當努力，我為隊友表現感到驕傲。」

塞爾蒂克公鹿厄文
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