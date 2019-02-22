NBA／巨神兵助76人滅火 西蒙斯與韋德互換球衣

2019-02-22 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



剛來到76人的「巨神兵」馬揚諾維奇（右），適時頂替缺陣的安比德，全場拿下19分12籃板，成為聯盟現役球員中以第二少出賽時間就進帳1000分的球員。 路透 分享 facebook

在今年交易大限前組成4星連線的費城76人，雖然在今天出戰邁阿密熱火的比賽中當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺陣，但剛從快艇被交易過來的「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）適時頂替拿下19分12籃板，幫助76人以106：102擊敗熱火，他也成為聯盟現役球員中以第二少出賽時間就進帳1000分的球員。

76人在今年交易大限前與快艇完成6人交易案，換來前鋒哈里斯（Tobias Harris）、馬揚諾維奇與史考特（Mike Scott），而3人在加入年輕的76人後也隨即為球隊做出貢獻。

「巨神兵」現役先分第二快

在今天安比德缺陣的情況下，哈里斯與頂替先發的馬揚諾維奇皆繳出雙十成績單，其中身高222公分的馬揚諾維奇僅上場27分鐘就拿下19分12籃板，達成生涯1000分里程碑，而他僅出賽1574分鐘就達成此成就，在聯盟現役球員中僅次於隊友安比德的1271分鐘。

對於馬揚諾維奇的高效率演出，76人主帥布朗（Brett Brown）說：「我一直都有在關注他，他也一直用好表現來告訴我他的狀態很好，對於一名擁有這樣身高的球員來說，馬揚諾維奇所擁有的技術是有點令人吃驚的。」

哈里斯今天拿下全隊最高的23分外帶11籃板，另一名從快艇轉隊過來的替補前鋒史考特，雖然僅有3分2籃板進帳，但在攻守端的表現同樣獲得布朗的誇讚，「我認為他在一定程度上，扮演了跟過去錢德勒（Wilson Chandler）相同的角色。」

76人西蒙斯（左）賽後與韋德（右）交換球衣。 美聯社 分享 facebook

熱火則是以替補上陣的老將「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）拿下19分表現最佳，將在今年季後退休的他，賽後也與76人西蒙斯（Ben Simmons）交換球衣，西蒙斯先發上陣拿下21分7籃板4助攻。