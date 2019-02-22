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NBA／暴龍溫馨接待 德羅展細數老戰友所剩無幾

2019-02-22 11:17聯合報 記者劉肇育╱即時報導

德羅展(右)在去年被交易後將首次回到多倫多。 美聯社
德羅展(右)在去年被交易後將首次回到多倫多。 美聯社
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多倫多暴龍明天將在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，這同時是球隊前任一哥德羅展（DeMar DeRozan）在去年被交易後首次回到多倫多，而不僅暴龍球團預計將會播放影片向他致敬，球迷也準備用最溫馨的方式迎接德羅展的回歸。

生涯前9個球季都效力暴龍，且被球隊視為建隊核心的德羅展，去年卻意外遭交易到馬刺換回與球隊不合的一哥雷納德（Kawhi Leonard），一度在聯盟間引發軒然大波，甚至是讓暴龍死忠球迷心生不滿。

不過隨著雷納德在新東家打出亮眼表現，暴龍球迷雖然已經接受了雷納德的存在，但對於明天德羅展將重返多倫多，暴龍球迷與球團也做好溫馨接待的準備。

「時間能夠治癒一切，雖然這不是意味著一切會跟過去一樣，但我已經放下成見並向前看。」談到明天將重返多倫多時，德羅展說：「如果我能得到他們的起立鼓掌，我認為這將會是讓人驚喜的畫面，我很期待能夠再一起感受到來自這裡的愛。」

不過德羅展也坦言，近日他細數了目前暴龍的昔日戰友還剩下幾人，卻發現所剩不多，包括日前看到交易大限前被送往灰熊的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）穿上別的球衣出賽，讓他感到相當不習慣。

但可以確定的是，相較於雷納德在1月份跟隨暴龍回到馬刺主場出賽時所遭遇的嚴苛對待，將不會發生在德羅展身上，談起那場五味雜陳的回歸戰，雷納德說：「那就只是一場客場比賽，只是當我拿到球時會多了一些噓聲，不過這樣的環境會讓我們想拿出更好的表現。」

而本場比賽另外一個焦點則在於剛轉隊到暴龍的小加索（Marc Gasol）可望與效力馬刺的哥哥加索（Paul Gasol）同場較勁，至於在明星賽前加入的林書豪也將迎接轉戰暴龍的第二場比賽。

暴龍雷納德馬刺
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