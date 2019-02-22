NBA／選秀年齡限制擬下修 高中生浪潮將重新襲捲

2019-02-22 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



NBA傳出聯盟已向球員工會正式提案，準備將選秀年齡限制從原先的19歲重新下修到18歲。 美聯社 分享 facebook

NBA今天傳出已經向球員工會正式提案，準備將選秀年齡限制從原先的19歲下修到18歲，也代表著過去曾在NBA一度造成話題的高中生選秀浪潮可望重新歸來。

NBA在2006年與球員工會所訂定的新版勞資協議中，對選秀年齡作出了新的限制，包括必須從高中畢業一年以及選秀年的12月31日之前必須年滿19歲兩項規定，斷絕了高中生選秀浪潮。

不過根據「今日美國」今天報導，NBA委員會已經在今天向球員工會提案，準備將選秀年齡限制從19歲下修到18歲，也代表著如果此提案通過，最快在2022年就會有高中畢業生再度投入選秀。

NBA主席席佛（Adam Silver）雖然過去對於下修選秀年紀並不是站在支持立場，不過近年來卻因為有愈來愈多的經紀人或團隊刻意隱瞞待選選手的傷病史與體檢報告，甚至是要求球員不出席聯合測試，讓聯盟想要做出改變，重新奪回選秀主導權。

而如果這次提案通過，也代表著高中生浪潮將重新席捲聯盟，NBA史上首位高中生獲選球員為1974年的猶他星隊（ABA球隊）中鋒馬龍（Moses Malone），他生涯12度入選全明星賽，並拿下3座年度MVP，之後又陸續出現包括布萊恩（Kobe Bryant）、賈奈特（ Kevin Garnett）、詹姆斯（LeBron James）、哈沃德（Dwight Howard）等高中生球員，在聯盟中都佔有一席之地。