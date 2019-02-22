NBA／威廉森選秀滑落可獲賠償 K教練樂觀看傷情

2019-02-22 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



杜克名帥K教練（Mike Krzyzewski）對於威廉森的狀況仍保持樂觀。 美聯社 分享 facebook

杜克大學前鋒威廉森（Zion Williamson）在昨天出戰北卡的比賽中，上場不到1分鐘就因為踩壞奧克拉荷馬雷霆當家球星喬治（Paul George）所代言的PG2.5代球鞋， 並且造成右膝扭傷退場，所幸今天的檢查報告出爐，傷勢並不算嚴重，讓杜克名帥K教練（Mike Krzyzewski）對於威廉森的狀況仍保持樂觀。

杜克大學今天將右膝蓋一級扭傷的威廉森放入逐日觀察名單，主帥K教練在接受訪問時表示，還無法評估他何時歸隊，「我們對於初步檢查報告結果是樂觀的，事實上這只是一次輕微的扭傷，他將會得到適當的照顧，在未來的24到48小時事情會朝著更好的方向邁進，但我們並不著急，必須確保他百分之百康復。」

至於日前曾現場觀賞威廉森賽事的湖人球星詹姆斯（LeBron James），今天也談到了對於威廉森受傷的看法，並表示很願意給予威廉森協助，「我不會對於他是否要繼續上場作出評論，他需要做的是對他最有利的事情，我會祝福這位孩子，他如果需要什麼建議，都可以透過管道找到我。」

而今年才剛從傷勢中復出的勇士明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins），則是重砲攻擊NCAA的處理態度與制度，並認為威廉森已經證明自己的情況下，應該為未來好好準備，「做出對自己和家人最好的選擇，上大學對你是毫無用處，你已經證明自己是狀元人選，也向世人展示了天賦，那麼就該為下一個階段好好準備。」

DeMarcus Cousins on Zion Williamson’s injury and why the NCAA is “bull—-“ pic.twitter.com/Y2Ly5DiSHr — Mark Medina (@MarkG_Medina) February 21, 2019

而根據美國媒體報導，假使威廉森因傷在NBA選秀會上跌至16名以下，他將會獲得國際特殊保險公司的800萬美元賠償，不過從威廉森的檢查報告看來，他獲得賠償的機率並不高。