NBA／威廉森選秀滑落可獲賠償 K教練樂觀看傷情

杜克名帥K教練(Mike Krzyzewski)對於威廉森的狀況仍保持樂觀。 美聯社 分享 facebook

杜克大學前鋒威廉森(Zion Williamson)在昨天出戰北卡的比賽中,上場不到1分鐘就因為踩壞奧克拉荷馬雷霆當家球星喬治(Paul George)所代言的PG2.5代球鞋, 並且造成右膝扭傷退場,所幸今天的檢查報告出爐,傷勢並不算嚴重,讓杜克名帥K教練(Mike Krzyzewski)對於威廉森的狀況仍保持樂觀。

杜克大學今天將右膝蓋一級扭傷的威廉森放入逐日觀察名單,主帥K教練在接受訪問時表示,還無法評估他何時歸隊,「我們對於初步檢查報告結果是樂觀的,事實上這只是一次輕微的扭傷,他將會得到適當的照顧,在未來的24到48小時事情會朝著更好的方向邁進,但我們並不著急,必須確保他百分之百康復。」

至於日前曾現場觀賞威廉森賽事的湖人球星詹姆斯(LeBron James),今天也談到了對於威廉森受傷的看法,並表示很願意給予威廉森協助,「我不會對於他是否要繼續上場作出評論,他需要做的是對他最有利的事情,我會祝福這位孩子,他如果需要什麼建議,都可以透過管道找到我。」

而今年才剛從傷勢中復出的勇士明星中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins),則是重砲攻擊NCAA的處理態度與制度,並認為威廉森已經證明自己的情況下,應該為未來好好準備,「做出對自己和家人最好的選擇,上大學對你是毫無用處,你已經證明自己是狀元人選,也向世人展示了天賦,那麼就該為下一個階段好好準備。」

DeMarcus Cousins on Zion Williamson’s injury and why the NCAA is “bull—-“ pic.twitter.com/Y2Ly5DiSHr