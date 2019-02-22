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NBA／代言球鞋讓威廉森受傷 喬治：想了解是什麼狀況

2019-02-22 09:32聯合報 記者劉肇育╱即時報導

今年NBA選秀狀元熱門人選、杜克大學前鋒威廉森（Zion Williamson）昨天出戰北卡的比賽中，開賽不到1分鐘就因為踩壞奧克拉荷馬雷霆當家球星喬治Paul George）所代言的PG2.5代球鞋，引發各界的高度關注，而喬治今天除了先對受傷的威廉森送上祝福外，也表示已經向運動品牌NIKE詢問，到底是發生什麼樣的狀況?

「首先我要對他送上最誠摯的祝福。」在今天談到威廉森的受傷意外狀況時，喬治說：「我還不太清楚他受傷的嚴重程度，如果情況很嚴重，我希望他能夠在康復過程中一切順利。」

喬治接著強調，自己並不完全了解威廉森受傷的過程，但他已經與NIKE進行溝通，想了解倒底威廉森受傷的原因在哪，「我們想知道鞋子出了什麼問題，因為這是一雙讓我感到相當自豪的球鞋，不僅是在大學裡，就連在NBA中它都是一雙成功的好鞋，很多人都把它穿在腳上，所以我並不清楚為什麼會發生這種狀況，這是過去不曾出現過的。」

根據統計，在NBA有近3分之2的球員都是穿著NIKE球鞋，其中有近40位球員是穿著喬治代言鞋款，日前雙方才共同發佈了第三代代言鞋款，並獲得各界好評，不過這次威廉森事件仍讓喬治飽受輿論壓力，就連NIKE股價也因此受到影響。

喬治強調，自己對於代言球鞋充滿信心，不過他現在最關心的仍是威廉森的傷勢狀況，並祈禱他能夠盡快回到球場上，而NIKE則是在聲明中強調他們總是把產品品質和性能擺在第一位，雖然這次威廉森受傷屬於個案，但仍在全力釐清問題所在。

喬治NBAPaul George
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