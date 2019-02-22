衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

明星周封關前，雷霆近十場打出八勝二敗的佳績，放眼全聯盟近十場能有八成勝率的只有東西區龍頭，公鹿以及勇士。雷霆陣中雙球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、喬治(Paul George)領銜皆有搶眼的表現。2月12日在雷霆主場迎戰拓荒者一戰，兩人更是同場大三元締造紀錄夜。

衛斯特布魯克連續十場大三元獨居史上第一，喬治同場則是瘋狂演出47分12籃板10助攻的超級大三元。在雷霆的後杜蘭特時代，衛斯特布魯克不斷在球賽解讀成熟度進化，及不管是對於籃球或是私底下，衛斯特布魯克都成功凝聚了整支球隊，領袖風範做得相當成功。

喬治(右)正處於顛峰狀態，與衛斯特布魯克(左)及其他雷霆隊友搭配流暢，日前在主場打敗拓荒者時，兩人都打出大三元成績。 美聯社 分享 facebook

喬治在雷霆找到歸屬感 本季迎來爆發年

喬治從原先的留隊不確定性，轉投湖人風聲頗高的情況下，經歷過在雷霆第一個賽季的磨合，雖然和甜瓜的三巨頭實驗失敗，但是喬治受到衛斯特布魯克的鼓舞、感染，彼此建立的信任，球場內外稱兄道弟的情誼，讓喬治在雷霆找到歸屬感與打球樂趣。

喬治去年夏天自由市場開市首日就承諾和雷霆續約4年1.37億美元留隊，震撼球員市場，此舉也讓雷霆能夠更加明確地以兩人為核心去打造爭冠陣容。

喬治也不負眾望，今年上半季完全爆發，56場先發，場均36.3分鐘能以45%命中率繳出28.7分8籃板4.1助攻，並且場均命中高達3.9記三分球附加40%命中率，如此生涯年的大幅進化也讓喬治榮膺今年明星賽先發。

喬治當初離開溜馬時，原本可能只想以雷霆當做中繼站，但想不到不但在這越打越順手，也找到歸屬感，竟然不去湖人了，直接與雷霆簽下長約。 美聯社 分享 facebook

杜蘭特過去不歡而散 現已圓冠軍夢

過去雷霆在2013年到2016年一直圍繞在杜蘭特和衛斯特布魯克這對原生雙人組打轉，卻始終連年無法再次複製2012年踏進總冠軍賽舞台的榮光。過去的衛斯特布魯克生猛衝動卻也缺乏耐心、經驗，與杜蘭特就是高效率的投射型打法，一柔一剛截然不同。雖然兩人數據每年都是水準以上的供輸，但是雙方在球場上合作模式的摩擦，嫌隙卻已慢慢累積，特別是碰到輸球就更容易被放大檢視、討論。

兩人合作的最後一個賽季，雷霆例行賽繳出西區第三的55勝27敗，勝率67.1%，在季後賽打到西區決賽搶七大戰而敗給勇士。同時季後杜蘭特決定離開琵琶別抱勇士，從此和衛斯特布魯克、和雷霆球迷們在媒體社群上日漸交惡。直到近年衛少、杜蘭特在公開場合的互動、發言，才感覺到關係已有改善。

衛斯特布魯克(左)與杜蘭特(右)還是隊友時，聯手將雷霆打造成一支超級強隊，可惜在季後賽時運氣始終欠佳，最後只能分手。 歐新社資料照片 分享 facebook

分道揚鑣的職業生涯，杜蘭特則是到勇士一嚐圓夢滋味，還連拿了兩冠，兩次總決賽MVP。儘管這兩年雷霆常規賽戰績下滑到47、48勝，皆在季後賽第一輪就打包放暑假。

不過衛斯特布魯克霸氣擔當整支球隊的勝負，不管外界批評與否，他就是做好本份，更成為了全方位的現代大三元神獸，以誇張的平均數據拿下2017年例行賽MVP，至今也是連續第三個球季場均數據大三元。

雷霆兄弟情 喬治給予的奧援

前三個球季總計僅缺賽五場的鐵人衛斯特布魯克，本季時有小傷困擾，明星賽前一共缺席了8場球賽，本季命中率、場均得分也是近五年來新低。

更多時候球隊靠的是宛如兄弟般的喬治在領導著球隊，球隊氣氛融洽是打出優質球賽內容的關鍵，喬治不僅有著本身紮實而出色的防守功夫，同時大幅提升進攻效率，關鍵時刻的終結能力。 陣中沒有兩強鬥爭，不合的傳聞，反倒合作得越來越自在，能感受到對方在背後的支援。

喬治(右)不止有高超的得分能力、紮實的防守，還幫雷霆注入了全新的能量，產生極佳的團隊化學效應。 美聯社 分享 facebook

衛斯特布魯克雖然投籃準心出了點問題，但是他最強悍的心理素質、領導風範可是不減反增，他的突破切入依舊是一把利刃，在球場上指東殺西，為隊友創造機會，讓更多球員參與進攻，同時對於保護籃框、爭奪球權的渴望與企圖心皆反映在其他數據面上。 簡單來看，衛斯特布魯克本季籃板11.2個，助攻11.2次，抄截2.2次都是生涯新高，雖然失誤還是過高的4.6次，but who cares?

這些年衛斯特布魯克獨自帶隊培養出的經驗，讓他能從不同面向給予球隊能量。且現在雷霆有的是一票年輕、上下同心的兄弟們，就連已經轉隊成為溜馬一哥的歐拉迪波(Victor Oladipo)都很推崇與衛斯特布魯克一起奮鬥的經驗讓他獲益良多，衛斯特布魯克逐漸成熟的領袖態度與敬業精神相信是有目共睹。

衛斯特布魯克(右)雖然在數據上與體能上出現小幅下滑狀態，但他在心態與領袖氣質上更為成熟。 美聯社 分享 facebook

攤開雷霆名單，除了兩大看板球星外，其實低調地頗為驚人。亞當斯(Steven Adam)依舊穩定的坐鎮球隊攻防中樞，且季前找來重要的替補控球補強施羅德(Dennis Schroder)也發揮效用，還有大幅成長的葛蘭特(Jerami Grant)，以及重要輪換的派特森(Patrick Patterson)、諾艾爾(Nerlens Noel)。還有更年輕一輩的後衛佛格森(Terrance Ferguson)、迪亞洛(Hamidou Diallo)。

以喬治作為頭號得分終結者，與側翼防守大鎖，配合衛斯特布魯克場內外的全能指揮，兩人配合還不滿二個球季，這樣的成果，其威力絕不亞於當年的雷霆雙少，且現在還有雷霆一票兄弟的奧援，在巫師出清先發陣容之際，雷霆又搶來擁有外線能力的大前鋒莫里斯(Markieff Morris)增添深度。這批球員陣容比當時杜蘭特搭配衛斯特布魯克的年代，更有天賦本錢。

雷霆二月份以來在明星周前勝率71.4%。近13場拿下11勝，期間擊敗過公鹿、76人、火箭、拓荒者等強敵，讓球隊的排名一舉衝上西區第三，下半季雷霆肯定來勢洶洶，值得期待。

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