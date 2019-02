NBA／前湖人球員好糗 慰問準狀元卻傳錯地方

前湖人球員布瑟慰問準狀元卻傳錯地方,成為一大笑話。 擷圖自網路 分享 facebook

還記得前湖人隊球員布瑟(Carlos Boozer)嗎?早於4年前就消失在NBA賽場上的他,居然今天一時之間成為網路上焦點人物,因為他搞出一個大笑話。

倍受注目的NBA準狀元杜克大學威廉森(Zion Williams)於今天在對抗北卡大比賽中,上場僅36秒就因膝蓋受傷被迫退出比賽,這件事當然引起全芙籃球界的關注,各界紛紛表示慰問。

前湖人球員布瑟也在個人推特上,表達他希望準狀元趕快好起來(Get Well Soon @ZionNPS),只不過,布瑟卻標註成「Zion國家公園」,布瑟的慰問沒有送給威廉森,反而給了這個國家公園。(註:威廉森推特帳號應為@ZionW32)

問題是這個國家公園收到這則慰問推文後,不知是真的不清楚布瑟的用意,還是故意要糗布瑟,回文說了國家公園天氣狀況,「謝謝你,預期會有大雪,幾條路封了,要小心一點,可上官網看最新公布。」

結果這段對話,就在網路上瘋傳,令網友都笑翻了。在網路瘋傳下,布瑟也沒有打算要撤文,或是發布其他推文。

布瑟曾是兩屆全明星球員,在爵士及公牛時間均是有場均得分、籃板雙「10」的主力戰將,2014-15球季轉戰湖人,與林書豪成為隊友,但結束在湖人這一季後就未在NBA上場,2017年12月正式宣布退休。

Thanks! In anticipation of heavy snow, several roads at @ZionNPS have closed. Be careful out there! Visit https://t.co/uL53F1ff1E for updates. ❄️