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NBA／前湖人球員好糗 慰問準狀元卻傳錯地方

2019-02-21 16:54聯合新聞網 綜合報導

前湖人球員布瑟慰問準狀元卻傳錯地方，成為一大笑話。 擷圖自網路
前湖人球員布瑟慰問準狀元卻傳錯地方，成為一大笑話。 擷圖自網路
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還記得前湖人隊球員布瑟(Carlos Boozer)嗎？早於4年前就消失在NBA賽場上的他，居然今天一時之間成為網路上焦點人物，因為他搞出一個大笑話。

倍受注目的NBA準狀元杜克大學威廉森(Zion Williams)於今天在對抗北卡大比賽中，上場僅36秒就因膝蓋受傷被迫退出比賽，這件事當然引起全芙籃球界的關注，各界紛紛表示慰問。

前湖人球員布瑟也在個人推特上，表達他希望準狀元趕快好起來(Get Well Soon @ZionNPS)，只不過，布瑟卻標註成「Zion國家公園」，布瑟的慰問沒有送給威廉森，反而給了這個國家公園。(註：威廉森推特帳號應為@ZionW32)

問題是這個國家公園收到這則慰問推文後，不知是真的不清楚布瑟的用意，還是故意要糗布瑟，回文說了國家公園天氣狀況，「謝謝你，預期會有大雪，幾條路封了，要小心一點，可上官網看最新公布。」

結果這段對話，就在網路上瘋傳，令網友都笑翻了。在網路瘋傳下，布瑟也沒有打算要撤文，或是發布其他推文。

布瑟曾是兩屆全明星球員，在爵士及公牛時間均是有場均得分、籃板雙「10」的主力戰將，2014-15球季轉戰湖人，與林書豪成為隊友，但結束在湖人這一季後就未在NBA上場，2017年12月正式宣布退休。

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