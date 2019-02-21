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NBA／3年前合照布萊恩太經典 韋德：現換我了

2019-02-21 15:48聯合新聞網 綜合

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NBA明星賽假期即將告一段落，明起恢復季賽，而在明星賽周倍受尊榮的熱火隊球星韋德(Dwyane Wade)，於今天在個人推特上傳一張3年前明星賽周舉辦的宴會上，他與好友保羅(Chris Paul)、安東尼(Carmelo Anthony)與當年球季結束準備退休的布萊恩(Kobe Nryant)合影，韋德在推特上寫著，「三年前在明星賽周末，我與保羅及安東尼這些好兄弟，一起致敬偉大的布萊恩，現在我反而成為在明星賽被尊榮的人，要感謝所有人參與我最後演出。#最後一舞」

網友留言說「傳奇！」，有人表達希望四人能在同一隊上場，另還有人說，「求求你，不要退休好嗎？」

其實，今年明星賽周韋德跟保羅、安東尼仍有舉辦一場晚宴，日前韋德也傳照片在臉書上，顯示這三人的好交情。

韋德於明天熱火對抗76人比賽，將繼續他剩下球季的畢業之旅，剩下場次是看他打一場少一場了。而球季退休後，3年前明星賽周這張經典照，又有一人離開NBA了，接下來會是誰呢？

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