NBA／3年前合照布萊恩太經典 韋德：現換我了

NBA明星賽假期即將告一段落,明起恢復季賽,而在明星賽周倍受尊榮的熱火隊球星韋德(Dwyane Wade),於今天在個人推特上傳一張3年前明星賽周舉辦的宴會上,他與好友保羅(Chris Paul)、安東尼(Carmelo Anthony)與當年球季結束準備退休的布萊恩(Kobe Nryant)合影,韋德在推特上寫著,「三年前在明星賽周末,我與保羅及安東尼這些好兄弟,一起致敬偉大的布萊恩,現在我反而成為在明星賽被尊榮的人,要感謝所有人參與我最後演出。#最後一舞」

網友留言說「傳奇!」,有人表達希望四人能在同一隊上場,另還有人說,「求求你,不要退休好嗎?」

其實,今年明星賽周韋德跟保羅、安東尼仍有舉辦一場晚宴,日前韋德也傳照片在臉書上,顯示這三人的好交情。

韋德於明天熱火對抗76人比賽,將繼續他剩下球季的畢業之旅,剩下場次是看他打一場少一場了。而球季退休後,3年前明星賽周這張經典照,又有一人離開NBA了,接下來會是誰呢?

3 years ago at AllStar weekend my brothers @CP3 @carmeloanthony and i honored the great @kobebryant at our Gentleman’s Supper Club dinner. Now look, I’m the one being honored at AllStar. Thankful to everyone who has joined me on this last ride. #WadeBackWednesday #OneLastDance pic.twitter.com/630pFk4k1Z