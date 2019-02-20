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HBL／小綠綠外線猛攻 永仁教頭：上了一課

2019-02-20 16:56聯合報 記者曾思儒╱即時報導

鄭慧慈（左）和宋淑萍爭球。記者曾思儒／攝影
鄭慧慈（左）和宋淑萍爭球。記者曾思儒／攝影
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107學年度最新賽況及新聞報導

首節就取得27：10領先，永仁高中今天碰重返8強的北一女中，第二節差距數度超過20分，不料下半場卻被「小綠綠」的外線攻勢追到6分差，在U18亞青國手鄭慧慈連罰帶投連得5分下才守護勝利，70：61迎接107學年HBL女甲8強3連勝。

「這場球是很好的警惕，給我們球員上了一課。」永仁教頭時超傑提到，今年球隊未嘗敗績，8強前兩戰也是大比分獲勝，今天是很好的經驗，「讓學生緊繃一點，每場球都要小心，比賽是比誰堅持的久。」

永仁近6屆有5屆打進最終4強，其中101和102學年打下冠軍，當年2連霸的學姊黃鈴娟、陳薇安、戴宜庭和李依蒨今天也都到和平籃球館幫學妹加油；今年奪冠呼聲高的永仁也打出強勢開節，在林佳蓉領軍下先打出27：10的單節攻勢，半場也以44：29領先，但下半場北一宋淑萍、周采臻和黃旻瑀外線齊發，數度追到6分差，讓永仁嚇出一身汗。

比賽尾聲又是第一時間補籃，又是罰球線取分的永仁「新人后」鄭慧慈，今天雖有16分、12籃板，賽後卻有些悶悶不樂，「放太多三分線了，這場告訴我們不能鬆懈，不管對手是誰，球是圓的，每場球都要全力以赴。」

連3年擔任隊長的吳瑋茹，今天11投5中攻下10分，比賽也一度險露情緒，她承認努力防守卻一再被投進外線，自己又投不進，有點洩氣，不過球隊終是頂住最後的拉鋸壓力，她說：「我們經歷的夠多了，今天我們是成熟的永仁，成熟就是從小細節開始。」

北一今天外線29投9中，無奈第一節熱機太慢，後三節一路苦追仍差一步，菜鳥後衛陳芊宇還忍不住自責落淚。

「（懷生）國中就是輸永仁，今天很想打回來，但自己情緒沒調整好，如果場上沒有生自己氣，可能不會出現判斷失誤。」陳芊宇紅著眼眶說，真的想贏，也有看到獲勝機會，不過結果雖不如意，但球隊氣勢有提升，期待有機會到小巨蛋再挑戰永仁一次。

永仁高中吳瑋茹
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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