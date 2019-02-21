明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

今年NBA的夏洛特全明星賽結束了，一如近年的明星賽趨勢，聯盟努力地創造新話題好拉抬收視率，但結果總是不如人意。今年的收視表現仍較去年稍稍下滑，所以在比賽結束之後，又有人在討論NBA是否該仿照美式足球NFL的作法，把季中的明星賽移到季末，來創造出更大的效益。

持此觀點的人多半認為明星賽的入選標準只是以其上半季的成績為主，並不具有足夠的代表性。而有了整季表現背書的全明星球員不僅貨真價實，大部份入選球員在季末沒有其他比賽進行的情況下，更可以在明星賽時毫無保留，全力發揮以求勝利，比賽的內容及對抗性也會提高。

入選NBA明星賽的球員雖然都是一時之選，但有球迷認為沒有整季的成績背書，代表性還是不足。 美聯社 分享 facebook

明星週對於NBA來說，本來就是聯盟對全球市場的一場火力示範及明星展演，能夠讓最具代表性的球星參與，當然會是一件好事；如果真的有辦法能讓參賽球星出全力去打，對球賽品質自然更有幫助。不過，光是從NFL明星賽的收視及口碑都不佳，就可以看得出來明星賽改到季末對於增加NBA商業利益的潛力不大。

其次，若是以美式足球的賽季安排來看，做為全美五大職業聯盟中賽季最短的賽事，每隊每週出賽一次的頻率，加上在賽程中各隊已安排各自的休息週，要在季中安插一週全聯盟統一放假的作法並無太大必要。而從十月一路打到四月季後賽開始的NBA，相形之下賽事時間極長，比賽密度也高，在二月能時有一週放假調整，相形之下對球員來說就很有幫助。

不可否認的是，各隊頭牌的主力球星並沒有辦法在季中的明星週獲得充份的休息。他們仍是得舟車勞頓地去參加明星週的各項活動，不光是正式比賽或是記者會等官方場合要出席，自己代言的品牌也會趁著明星週進行公關活動曝光，這些球星可說是完全沒有休息的時間，甚至還會比一般的例行賽行程來得疲憊。然而，對於各隊的其他主力先發及替補球員來說，明星週的假期就可以讓他們調整體力，好面對接下來強度愈來愈高的比賽。若是真的把明星賽放在季末，而讓球員們少了這一週的休息，就很可能會提高全體球員傷病的風險。

從商業利益考量，即使不少球星已相當疲累，但在明星賽還是要想盡辦法獲得曝光機會。 美聯社 分享 facebook

況且，當今明星賽乃至於明星周最大的問題，仍在於基本框架的難以突破。無論是加入技術挑戰賽、新秀對抗賽、名人對抗賽等種種不同的新制比賽，傳統上觀眾關注的焦點仍是壓軸的明星賽、灌籃大賽和三分球大賽。而明星賽最大的問題，就像灌籃大賽和三分球大賽近年來的消長一樣，只見各家球星全在三分線外輪流開砲拚外線，殺進禁區灌籃的次數相形之下少之又少。

這種重外線輕內線的情況，正如灌籃大賽的星度及關注度愈來愈比不上三分球大賽一樣。今年球迷可以期待聯盟的頂尖射手柯瑞和老牌射手諾維茨基在三分球大賽中交手，但卻無法看到聯盟成名已久的一級扣將挑戰灌籃大賽。頂尖明星球員之所以興趣缺缺，正是因為灌籃大賽已經快要走不出死胡同，講究灌籃創意和表現力的評分機制，讓參賽球員們的壓力一年比一年大，即使奪冠還常被人批評純度不足。事實上，球員們從灌籃姿勢、起跳地點、服裝、道具、到合作夥伴，這幾年能玩的噱頭都快用盡了，無論是一次灌一個籃框還是灌兩個籃框，無論是從人身上飛過去或是從車子飛過去，新點子再怎麼翻，也會被人說是似曾相識的模仿，花不出新把戲。新秀因為沒有盛名壓力所以勇於挑戰，灌籃大賽也成了他們搶出頭的表演舞台，不再是聯盟最頂尖飛人及扣將之間的對決，缺乏星度及話題性的結果，也讓灌籃大賽在球迷心中的份量愈來愈弱。

灌籃大賽想要創新難度越來越高，參賽球員壓力也越來越大，球星不參加，只好儘量放給年輕球員搞飛機，結果在經驗不足與抗壓性不夠的情況下頻頻放槍！ 美聯社 分享 facebook

回頭來看明星賽的比賽內容，今年兩隊合計出手275次，其中三分球出手就佔了六成。哈登和里拉德更是全數在三分線外出手，哈登13投中4，而里拉德則是17投中6。高比例的三分球攻勢，讓兩隊合計比分衝上342分。詹姆斯隊從後逆轉對手，照理說比賽過程的戲劇性已經夠有看頭，然而球評和球迷仍不買單，認為內容少了火藥味和技術含量。

早期明星賽的對決確實是充滿對抗性的高水準較量，那是因為當時球員薪資不高，明星賽的勝場獎金有1,500美元，對球員可說是一筆不小的外快，所以雙方都是真槍實彈上陣搶勝，氣氛常常打得十分火爆，以前還出現明星賽總教練被驅逐出場的紀錄。而為了團隊能夠贏球，球員的個人出手不只毫無保留，還會努力做球給當晚手風順的隊友，所以比賽中可以同時看到極高的個人技術展現及團隊合作。而今聯盟薪水高漲，明星賽已經是純娛樂性質，要想系統性地激發球員的求勝心，恐怕真的不太容易，這也不是將明星賽移到季末就能解決的問題。

NBA明星賽近年來得分越飆越高，但比賽張力卻越來越低。(註：2013年打到二度延長、2018年改變球員分隊方式。) 分享 facebook

回想起今年明星賽的鏡頭，令人印象最深的一球出現在全場最後一球。柯瑞做為聯盟第一的三分射手，最終並沒有選擇在三分線外出手，而是用灌籃的方式為全場比賽做結，這是他對家鄉夏洛特的致敬，也是他在明星賽最令人意外的表演方式。一個三分射手在明星賽中灌籃得分，或許呈現出更多像這樣的反差，會是日後明星賽改革的方向。