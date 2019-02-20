NBA／長江後浪推前浪 詹姆斯霸主地位不保

2019-02-20 15:16 世界日報 編譯組／綜合報導



詹姆斯。 路透 分享 facebook

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）連續15年入選全明星賽，追平布萊恩特（Kobe Bryant），成為史上在明星賽擔任先發最多次的球員。

不僅如此，詹姆斯連續15個賽季場均得分超過25分，六個籃板和六次助攻，他將平庸的球隊帶入總決賽，堪稱NBA最具影響力球員，他的品牌真正全球化。

然而，目前湖人隊在西部聯盟排名第十，詹姆斯因腹股溝受傷缺賽一個月，今年可能是自19歲以來的第一次他被排除在NBA季後賽之外。

今年杜蘭特（Kevin Durant）成為全明星賽MVP，柯瑞（Stephen Curry）投籃命中率達前所未有的高峰，加上喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard），與年輕的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在速度上的提升，似乎有關誰是世界上最好球員的辯論，可能除了詹姆斯之外，有了其他選擇。

2013年與2014年，在總決賽中與詹姆斯相提並論的格林（Danny Green）說，要持續15年成為世界上最偉大球員相當難。雖然詹姆斯現在有點年紀，但人們知道他有什麼能力，無論是在哪個球隊，都有能力在季後賽帶領球隊贏得比賽。

當然，詹姆斯的地位也不可能永遠持續，下一個可能的霸主，恐是本賽季才24歲、全明星隊隊長安戴托昆波，他在17日比賽中，奪得全場最高38分。

「當我進入聯盟時，我仰視詹姆斯，如今我帶領一支全明星球隊，與詹姆斯一起挑選球員。若你六年前告訴我，我從未想過現在會處在這個位置。」安戴托昆波以令人咋舌的速度進步著，儘管成為公鹿隊當家，仍有著包括三分球命中率僅22.3%等缺點。

至於詹姆斯，他也可能在季後賽有所提升，然世界上最好的球員是否能挽救湖人隊這個賽季，對他來說仍是場艱鉅任務。