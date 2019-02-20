親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

運動筆記賽事心得／高雄馬拉松 補給很OK、廁所太少賽事心得／高雄馬拉松 感謝亦師亦友的教練們
健行筆記「原來可以這樣玩」北海岸之網美到不了的秘境玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著
NBA24秒快問快答- Paul George精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)

NBA／長江後浪推前浪 詹姆斯霸主地位不保

2019-02-20 15:16世界日報 編譯組／綜合報導

詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透
分享

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）連續15年入選全明星賽，追平布萊恩特（Kobe Bryant），成為史上在明星賽擔任先發最多次的球員。

不僅如此，詹姆斯連續15個賽季場均得分超過25分，六個籃板和六次助攻，他將平庸的球隊帶入總決賽，堪稱NBA最具影響力球員，他的品牌真正全球化。

然而，目前湖人隊在西部聯盟排名第十，詹姆斯因腹股溝受傷缺賽一個月，今年可能是自19歲以來的第一次他被排除在NBA季後賽之外。

今年杜蘭特（Kevin Durant）成為全明星賽MVP，柯瑞（Stephen Curry）投籃命中率達前所未有的高峰，加上喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard），與年輕的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在速度上的提升，似乎有關誰是世界上最好球員的辯論，可能除了詹姆斯之外，有了其他選擇。

2013年與2014年，在總決賽中與詹姆斯相提並論的格林（Danny Green）說，要持續15年成為世界上最偉大球員相當難。雖然詹姆斯現在有點年紀，但人們知道他有什麼能力，無論是在哪個球隊，都有能力在季後賽帶領球隊贏得比賽。

當然，詹姆斯的地位也不可能永遠持續，下一個可能的霸主，恐是本賽季才24歲、全明星隊隊長安戴托昆波，他在17日比賽中，奪得全場最高38分。

「當我進入聯盟時，我仰視詹姆斯，如今我帶領一支全明星球隊，與詹姆斯一起挑選球員。若你六年前告訴我，我從未想過現在會處在這個位置。」安戴托昆波以令人咋舌的速度進步著，儘管成為公鹿隊當家，仍有著包括三分球命中率僅22.3%等缺點。

至於詹姆斯，他也可能在季後賽有所提升，然世界上最好的球員是否能挽救湖人隊這個賽季，對他來說仍是場艱鉅任務。

詹姆斯安戴托昆波
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

NBA／如何擊敗勇士？ 格林：要天時地利人和

2019-02-20 13:47

NBA／灌籃王要轉行 葛里芬：目標是3分球大賽

2019-02-20 11:23

NBA／連續得分為紀錄 哈登喊冤不想打太獨

2019-02-20 09:59

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

NBA／數據創近年來新高 麥基：吃素帶來的成效

2019-02-20 14:39

NBA／暴龍補強板凳 10天合約簽下米克斯

2019-02-20 13:10

NBA／週五復出對戰湖人 卡佩拉：準備好了

2019-02-20 12:55

NBA／塞爾蒂克將拿下總冠軍 泰托姆發豪語

2019-02-20 10:46

NBA／畢斯利重回CBA 加盟廣東宏遠

2019-02-20 10:22

HBL／差點斷能仁連勝 高苑一哥落淚

2019-02-19 21:56

NBA／回顧選秀會交易 老鷹：原本會選唐西奇

2019-02-19 17:30

NBA／助湖人返季後賽 詹姆斯：接下來唯一的事

2019-02-19 16:15

NBA／回憶雪梨奧運 賈奈特：賭誰在姚明頭上灌籃

2019-02-19 16:10

NBA／火箭戰績否極泰來 老闆：目標搶50勝

2019-02-19 16:05

NBA／盼出征世界杯 安戴托昆波：前提須保持健康

2019-02-19 14:42

NBA／布萊恩擔任大使 出席籃球世界杯抽籤儀式

2019-02-19 14:35

NBA／卡普尼克與NFL達成和解 詹姆斯：我挺他

2019-02-19 14:33

NBA／戴維斯交易破局 賈霸：經紀人搞砸了

2019-02-19 11:02

NBA／湯普森面前4分打 柯瑞：我的最佳好球

2019-02-19 09:57

從待業中躍升最佳射手 籃網哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

何納塞克打破沉默 首談執教尼克的愛與愁

2019-02-16 07:00

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

交易大限過後 洛城雙雄兩樣情

2019-02-09 16:00

華麗就任 哈德威的故鄉使命和執教旅程

2019-02-03 07:00

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

發展聯盟最偉大球員 英格倫堅持追夢

2019-01-30 11:40

拋交易請求震撼彈 戴維斯下一站在何處

2019-01-29 09:30

戴維斯心向湖人有隱情 鵜鶘悲慘結局已註定

2019-01-29 07:00

底薪球員來來去去 火箭頻繁交易背後細節分析

2019-01-25 12:03

巴特勒成新一代難搞王 領袖風範遠不及羅斯

2019-01-25 07:00

哈登進入喬丹、布萊恩境界 可望蟬聯年度MVP

2019-01-23 07:00

小加索最適合塞爾蒂克 甜瓜有3去處可重生

2019-01-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪點燃漢堡店大戰 丁威迪力挺前隊友

2019-02-19 20:26

NBA／回憶雪梨奧運 賈奈特：賭誰在姚明頭上灌籃

2019-02-19 16:10

NBA／回顧選秀會交易 老鷹：原本會選唐西奇

2019-02-19 17:30

日職／王柏融熱身賽打擊燙 許銘傑：出乎我意料

2019-02-19 17:45

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

NBA／畢斯利重回CBA 加盟廣東宏遠

2019-02-20 10:22

MLB／馬恰多落腳教士 10年3億美元FA史上最貴

2019-02-20 08:55

HBL／差點斷能仁連勝 高苑一哥落淚

2019-02-19 21:56

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

NBA／暴龍補強板凳 10天合約簽下米克斯

2019-02-20 13:10

HBL／馬建豪歸隊 松山24分大勝青年

2019-02-19 19:40

MLB／自由球員市場寒冬 史丹頓覺得自己太好運

2019-02-19 20:45

NBA／火箭戰績否極泰來 老闆：目標搶50勝

2019-02-19 16:05

MLB／史上前10大約CP值 僅4筆投資值回票價

2019-02-20 10:59

日職／期待王柏融表現 西武教頭：三拍子好手

2019-02-20 10:44

NBA／塞爾蒂克將拿下總冠軍 泰托姆發豪語

2019-02-20 10:46

12強賽／台韓澳若未進6強 棒協建議3搶1

2019-02-19 17:00

NBA／連續得分為紀錄 哈登喊冤不想打太獨

2019-02-20 09:59

NBA／助湖人返季後賽 詹姆斯：接下來唯一的事

2019-02-19 16:15

NBA／如何擊敗勇士？ 格林：要天時地利人和

2019-02-20 13:47

中職／好羨慕的室內練習場 獅教頭：不想回去了

2019-02-19 18:39

NBA／數據創近年來新高 麥基：吃素帶來的成效

2019-02-20 14:39

HBL／連兩場戰到抽筋 邱詠富雙10助南山開胡

2019-02-19 18:13

HBL／左膝兩度動刀 陳靳豫萱含淚飆雙十

2019-02-19 23:46

NBA／週五復出對戰湖人 卡佩拉：準備好了

2019-02-20 12:55

MLB／馬恰多超級合約為基準 等看哈波破紀錄

2019-02-20 11:33

日職／王柏融有何表現 洋聯全壘打王也期待

2019-02-20 13:00

杜拜女網／68分鐘速闖關 謝淑薇站上16強

2019-02-19 17:52

中職／蘇智傑砲轟西武 統一獅4局結束2：0領先

2019-02-20 13:08

港都盃／再破紀錄奪金 「勁量小子」受期待

2019-02-19 23:58

日職／對樂天熱身賽3支1 王柏融連5戰安打

2019-02-20 14:25

中職／雙獅會前送禮探班 許銘傑：台灣2投一定上場

2019-02-19 18:54

NBA／灌籃王要轉行 葛里芬：目標是3分球大賽

2019-02-20 11:23

中職／蘇智傑散發光芒 西武先發：有點恐怖

2019-02-20 14:05

HBL／三分「翊帆」風順 能仁外線射爆高苑

2019-02-19 23:44

網球／女友驟逝 謝政鵬哀慟：妳怎能說走就走

2019-02-20 12:35

杜拜女網／炒教練後就輸 大坂直美：觀眾不懷好意

2019-02-20 12:02

中職／跟日本好無緣 古林睿煬手痠不對決西武

2019-02-19 20:25

日職／吳念庭盡地主之誼 每年目標一軍穩定出賽

2019-02-19 19:41

港都盃／勁量小子魏浩倫連破紀錄 王偉旭、葉守博很期待

2019-02-19 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top