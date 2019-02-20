NBA／連續得分為紀錄 哈登喊冤不想打太獨

2019-02-20 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈登獨霸球權打法招致批評，但他表示是為了贏球才這麼打。 美聯社 分享 facebook

火箭「一哥」哈登（James Harden）明星賽前達成連續31場得分超過30分，追平史上第2名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）紀錄，無奈獨霸球權打法招致批評，甚至名人堂球星也不贊同；哈登對此無奈的表示，拚得分從來無關紀錄，而是為了贏球和球隊戰績。

哈登目前連續得分紀錄持續朝張伯倫的史上最佳65場邁進，他在連續31場得分期間，場均41.5分，主控保羅（Chris Paul）、卡佩拉（ Clint Capela）都曾因傷缺陣，不過仍率隊拿下21勝10負。

「連續得分紀錄當然很棒，畢竟球隊現況下我必須挺身而出。」哈登接受訪問表示，球隊目前傷兵為患包含先發球員，「我想那也是為什麼開始連續得分紀錄，但追求紀錄並非我的目標，我只想讓球隊有機會贏球。」

哈登的「獨」到打法難免招來批評，名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）就表示，哈登的打法並不賞心悅目，因為他持球時間實在過長。

「你很難不聽到這些耳語，尤其現在社群媒體如此興盛，球迷也會告訴你他看到了什麼。」哈登表示，他只能盡可能阻絕這些評論，「但這並不容易，尤其是退役球星的意見，但每個人都有權利表達看法。」

勇士柯瑞也透露哈登（Stephen Curry）的身不由己，「他說他當然希望少點『英雄球』，多點分球，但在那體系中人們都希望他這麼打。」