HBL／差點斷能仁連勝 高苑一哥落淚

2019-02-19 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



身為107學年HBL男甲8強唯一的南部代表，高苑工商今天差點讓能仁家商吞下賽季首敗，無奈漏掉能仁高三射手王翊帆，讓他第四節轟進3記三分球在內的11分，最終仍以82：75維持不敗之身，8強賽第2勝入袋。 高苑後衛簡賀宇飆進全場最高26分。記者侯永全／攝影 分享 facebook

王翊帆昨天首戰就轟進8記三分球，場館從台北體育館換到和平籃球館，手感仍火燙；今天他外線10投6中、全場攻進22分，第四節3記三分彈尤其關鍵，第一球助隊打破67：67平手僵局，終場前1分23秒的單節第2記三分球助隊拉大差距到75：69，31秒的三分重砲則是將領先從2分擴大到5分，再再澆熄高苑反攻氣焰。

除王翊帆22分演出，能仁U18亞青3國手也是連勝功臣，第四節演出HBL首度爆扣美技的丁冠皓22分，「飛人」林彥廷揹著4犯貢獻17分、8籃板，讀秒階段穩穩2罰俱中的指揮官高錦瑋也有9分、6助攻，關鍵時刻的強心臟演出也讓轟下全場最高26分的高苑「一哥」簡賀宇，賽後忍不住烙下不甘心的淚水。

「很拚，但沒得到想要的結果，很可惜啊。」眼眶泛紅的簡賀宇提到，球隊很有機會搶到連勝，無奈比賽尾聲疲勞度增加，才放出王翊帆的空檔，但他認為球隊狀態、氣氛都比上階段12強複賽更好，「有信心前進4強，不會受這場影響！」

高苑今天籃板數以53：35大勝能仁，尤其搶下22個進攻籃板，中鋒吳忠宏17分、14籃板的強勢演出讓能仁傷透腦筋，也讓教頭田本玉看到球員想拚的態度，「我和他們說，2年前的四強是學長帶他們打的，今年他們要自己拚，牽著家人的手到小巨蛋，這場雖然輸，但有看到他們『想要』的心態。」