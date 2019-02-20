尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

NBA職籃每年在球員交易截止日前後，大致上就分為兩個態勢，或者說明白一點，就是「前段班」與「後段班」之分，前段班或衝刺班，莫不開始積極補強，為爭冠或是搶季後賽門票準備。相反地，眼見今年無望、一事無成的後段班，紛紛開始清倉拍賣，有的看能不能換幾個年輕有潛力的球員，有的乾脆清開薪資空間或換幾個未來選秀順位，希望明年會更好。

離開台灣有一段時間了，不確定台灣目前學校裡是否還有所謂的「放牛班」？其實放牛班孩子是無辜的，有問題的是教育制度和當年台灣的升學主義，筆者認為是那種因為被放棄而自暴自棄的感覺是最難受的，目前NBA幾支末段爛隊裡的球員，其實就是類似這樣的狀況。

紐約尼克隊終於在上半季、明星賽前最後一場季賽取得讓人感動掉淚的一場勝利，尼克隊目前是11勝47敗、居聯盟倒數第二，上周2月14日在亞特蘭大取得的勝利，是該隊進入2019年的第二場勝，這兩場都是在客場取得，夾在兩場勝利中間的是18連敗，該隊1946年創隊，這是隊史上最長的連敗紀錄，另外尼克隊在主場麥迪遜廣場花園球場(MSG)17連敗，上半季在自家打了28場比賽，只拿下零星的4勝，也就是說紐約球迷買票去曼哈頓中城看球，大概只有1成5的機率可以看到自家隊伍贏球，不管你Defense、Defense叫的多賣力，結局都差不多。

尼克在明星賽前最後一戰打敗老鷹，終於可以讓總教練費茲戴爾睡個好覺，因為他們之前的18連敗離NBA紀錄26連敗其實不遠了。 美聯社 分享 facebook

其實一場籃球比賽，兩隊互打，對任何一隊來說，結果就是兩種：勝與負。但中間的纏鬥、球星之間的較量，經過滿滿48分鐘的爭鬥後，只要過程是精彩的，對球迷來說都是場好比賽，當然對於主場球迷來說，沒人買一張百元美金上下球票是來看支持球隊輸的。

尼克隊...或說放牛隊，目前比較大的問題是所謂的「Playing Tanking Basketball」，查了一下字典，Tankin(原形是Tank)指儲存、蓄水的意思，當然也指坦克車......在籃球上來翻譯不能說是打放水球，用台語來說「打擺爛籃球」比較貼切。這也是目前尼克隊等放牛班球隊比較讓球迷、媒體受不了的。

尼克隊在1月底球員交易日的一周前，將主將波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、 小哈德威( Tim Hardaway Jr.)柯特尼˙李( Courtney Lee)，等一狗票人打包和達拉斯獨行俠做了筆交易。雖然換了大中鋒喬丹( DeAndre Jordan)與扣籃後衛史密斯 (Dennis Smith Jr.)等與一個一輪選秀順位，但也等於宣告尼克隊在明星賽前就已經投降不玩了。

像喬丹(右)這麼優秀的球員，竟然在身手還很矯健的時候就要打「坦克」大戰，他當然是不能接受，尼克下半季狀況應該會稍微好轉。 美聯社 分享 facebook

就投資交易的眼光來說，尼克隊的算盤其實打得不差，讓他們在今年球季結束後，能夠在自由球員市場上簽下兩名超級咖的球員，例如金州勇士隊的杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Kaly Thompson)等。其實球員交易、球隊運作也真的就是這麼回事，尼克隊搞這種大破大立招數，說實話也沒甚麼大錯，問題就在於尼克隊忘了還有「球迷的感受」這件事。

根據報告，今年NBA平均最貴的比賽球票，依序是金州勇士、洛杉磯湖人和第三的紐約尼克隊，一張尼克隊平均票價大約是285美金，比較便宜的一張票大約也要美金60至100元才能搞定。其實並不便宜，但尼克隊現在一交易掉了比較可看的球員之後，打擺爛大戰，推出蝦兵蟹將(抱歉，喬丹、史密斯你們不是.....)讓許多老早已買季票或是預先買票的球迷大為不滿，認為被騙了，球票貴不講、給我看一些次級球員、然後看他們被痛宰的比賽，就球迷的角度來說是極為不公平的。

尼克隊老闆多藍(中)對球隊在場上的演出是一臉不爽，他近來已有出售球隊的想法。老闆都看不下去的比賽，球迷也是難以接受。 美聯社 分享 facebook

雖然尼克隊從老闆多藍(James Dolan)以下都講該隊沒打擺爛球，但各界都認為該隊目前的次級陣容和刻意把戰績搞臭，以利在選秀會上取得較高的選秀順位，就是打擺爛球無誤。假設，NBA今天宣布多倫多暴龍將於下個球季熱身賽來台北打，陣容將有林書豪、「可愛」雷納德( Kawhi Leonard ) 、小加索( Marc Gasol )等球星，球迷捧著大把鈔票、網路搶購買了千元台幣球票，結果開賽前說這幾位球星被交易的被交易、無法前來的無法前來，身為球迷的您的反應是甚麼？

這種擺爛大戰，連NBA的「大家長」執行長席爾佛(Adam Silver)都看不下去了，在明星賽前也發表看法，認為像尼克隊這種搞法，不但是腐蝕人心的(corrosive)也是不利己的(detrimental)，他考慮應該採取歐洲的足球聯盟制度，若打得實在太爛，或故意打差，那麼就將此隊降到下一個聯盟去，在那個聯盟需要奮發圖強再打回來。

執行長席爾佛考慮實施降級制，以遏止這種公然擺爛卻「坦」然自若的歪風。 美聯社 分享 facebook

其實要弭平目前這種打擺爛的方法還有很多，例如選秀前幾順位將依序給名落第九名(落出季後賽的第一名)、和進季後賽的第八名，讓球隊打到季賽最後一場球，重新針對選秀順序做洗牌。另外還有媒體建議可以從票價營收方面做控制，打得太爛的球隊(例如一年拿不到15至20勝的球隊)，其票房利潤有部分要繳出來歸聯盟。這樣才可以遏制球隊擺爛歪風，讓球團隊每一場比賽積極拼鬥。

最無奈的其實是第一年帶尼克隊的主教費茲戴爾(David Fizdale)，面對管理階層執意要這麼幹，他也很無奈，在接受採訪時，他說每天晚上都苦思要安排甚麼樣的陣容和打法才能贏球。其實這不怪他，筆者會告訴他「不用苦惱，大衛！放心，球團給你這樣不堪的球員陣容，想破了腦也打不贏的，早點睡吧，教練.....」