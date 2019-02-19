NBA／卡普尼克與NFL達成和解 詹姆斯：我挺他

2019-02-19 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



詹姆斯。 路透 分享 facebook 舊金山49人隊前四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）與隊友里德（Eric Reid）控告NFL合約風波，歷經長達兩年，雙方在近日達成和解，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）推崇卡普尼克堅持信念的精神。

卡普尼克與里德是在兩年前控告控告NFL與球團串通，兩人在2016年賽季為抗議非裔遭受警察暴力，奏國歌時單膝跪地，更有不少球員起而效法；然而卡普尼克與隔年卻未獲續聘，里德則是在去年才和黑豹隊簽下3年2200萬美元合約。

NFL與球員在近日達成和解協議，和解金估計約為60萬至80萬美元（約台幣1866萬至2488萬元），只是達成和解卻不保證31歲的卡普尼克能重返賽場。

去年卡普尼克擔任知名運動品牌代言人，「堅守信念」廣告席捲全球，詹姆斯也發聲力挺，近日他更表明，內心與卡普尼克同在，「我希望他的作為能夠流傳歷史，這不僅僅是非裔美國人的歷史，也是世界史，每個人都能為了自己信念挺身而出。」

「堅持你自己所相信的事非常重要，我挺他。」詹姆斯表示，「沒有人願意去了解他的背後原因，有人願意犧牲自己，甚至丟了工作，為更多人爭取權益，是我所敬佩的，而他做到了。」