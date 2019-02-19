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NBA／戴維斯交易破局 賈霸：經紀人搞砸了

2019-02-19 11:02聯合報 記者林宋以情╱即時報導

鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）與湖人隊日前交易傳得沸沸揚揚，無奈最終仍未能趕上交易大限，破局收場，傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）心有戚戚焉的認為，球員生涯短暫追求所願無可厚非，但戴維斯團隊不成熟，壞了一樁好事。

賈霸是在1975年從公鹿隊交易至湖人隊，個人6座總冠軍金盃有5座是披紫金戰袍拿下，他透露當時也曾向公鹿隊提出交易，「我與公鹿高層有良好關係，所以我直接明講了，但我並沒有公諸於世，而是私下表明我沒有續約意願。」

賈霸表示，他當時告訴球團盡可能做出最有利的交易，並提出中意的下家給球團斟酌，同時緊閉口風，「如此一來球團得以私下操作。戴維斯交易案很不幸，或許只要有人介入商討、一句道歉，也許就能重啟協商大門，私下溝通作業。」

25歲的戴維斯效力鵜鶘期間僅兩度打進季後賽，看在賈霸眼裡還大有可為，畢竟職業生涯短暫，時間不等人，有意願就該起而行，「當你有機會成為職業球員，你能做的就是這麼多，因為時間不停流逝。」

賈霸談到羅賓森（Jackie Robinson）有句名言， 「球員會歷經兩次死亡，第一次是年齡將近20歲或30大關，逝去的無法重來，那對球員而言是種終結。很多時候並不只是薪資，而是為了追求圓滿。」

戴維斯公鹿鵜鶘
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