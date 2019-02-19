NBA／諾維茨基退休留伏筆 KP要他再打1年

2019-02-19 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



是否是生涯最後一季，諾維茨基仍留伏筆。 歐新社 分享 facebook

征戰獨行俠（小牛）隊第21個球季的老將諾維茨基（Dirk Nowitzki ），今年明星賽以特別增額身分與眾球星同歡，不過對於是否今年打完退休，諾維茨基仍留伏筆，透露連波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都試著說服他再打一年，但他仍要視身體情況而定。

諾維茨基夏洛特明星賽寶刀為老，出賽4分鐘三分線上3投3中，招牌後仰跳投也讓球迷大飽眼福，諾維茨基也樂在其中。

「有一球其實距離有點遠，但我想『嘿，這是最後一次站上這舞台，我還是要投。』結果進了。」諾維茨基回憶道，「接下來我想著，『讓我做些後仰跳投，看看結果如何。』結果也空心入網。很榮幸能和這些好手同場較勁，第4節開打前的致敬也讓我心情非常激動，這是很棒的明星周。」

相較於韋德（Dwyane Wade）早就宣布今年是最後一季，諾維茨基沒有明講，他表示明星周並未讓他有任何動搖，「我想我還是會視接下來的球季而定，希望我能夠比前幾周更好。」

諾維茨基也透露，就連波爾辛吉斯都試著說服他再打一年，去年2月左膝十字韌帶斷裂，目前養傷中的波爾辛吉斯，季中交易至獨行俠，外界對他和唐西奇的歐洲連線迫不及待，但獨行俠老闆庫班已經表明，波爾辛吉斯最快也要等到下季才能復出。

「我跟波爾辛吉斯毫無避諱的談，但我希望決定權掌握在自己手上。」諾維茨基表示，「我將會以球團為重，也要看身體的狀況，如果力不從心那就是該退休的日子。」