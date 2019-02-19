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補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00特約記者李亦伸

今年季後賽最終決勝，比的是天賦+滿手好牌，還是教練「玩牌功力」？

2月初球員交截止日前後，東、西區軍備競賽沒有間斷，西區第3拓荒者補進前尼克中鋒康特，東區第1公鹿換來鵜鶘三分大前鋒米羅蒂奇，東區第2暴龍添加中鋒小加索+後衛林書豪，東區第5的76人換來哈里斯，組成四星合體(安比德+西蒙斯+巴特勒+哈里斯)，西區第5火箭撿來法瑞德+奧斯汀+薛姆波特，西區第3雷霆搶下前巫師前鋒莫里斯。

西區5強只有塞爾蒂克陣容沒動，東區5強也只有勇士保持原班陣容。以下做個總體檢。

應該要怪勇士陣容搞得太誇張，早早就是高枕無憂，害得現在想打季後賽的各支強隊怎麼補...
應該要怪勇士陣容搞得太誇張，早早就是高枕無憂，害得現在想打季後賽的各支強隊怎麼補強都嫌不夠，連交易截止日過後都還在拚命找人。 美聯社
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東區前5強

東區第1：公鹿再補大前鋒射手米羅蒂奇，其實公鹿已經有三分中鋒洛培茲，有防守專家+拉開空間大前鋒伊利亞索瓦，以及正在上升的菜鳥大前鋒威爾森，我是不認為公鹿對米羅蒂奇的需求有多大，公鹿鋒線和投籃的人夠多了。還好公鹿教練布丹霍澤算是會玩牌的人，公鹿仍是東冠最熱門。

東區第2：暴龍補的非常漂亮，林書豪讓後場和控球更有侵略性，也更靈活，除了可以彌補傷病，也能填補先發主控羅瑞的低潮和下滑。小加索讓暴龍的禁區、低位、策應、三分、空間感更好。暴龍是東、西區補的最漂亮的球隊，小加索可以解決季後賽半場進攻問題，剩下就看暴龍教練諾斯的出牌、玩牌功力。

暴龍新同學林書豪(左)和小加索(右)都是有即戰力又聰明的球員，他們將聯手提供暴龍...
暴龍新同學林書豪(左)和小加索(右)都是有即戰力又聰明的球員，他們將聯手提供暴龍超優質的板凳戰力。 美聯社
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東區第3：溜馬失去第一得分手歐拉迪波，撿一個被小牛交易的射手馬修斯，非常完美，但溜馬季後賽恐怕還是只能攪局，很難走遠。

東區第4：塞爾蒂克還在重組核心，建立球隊王牌，尋找更好的團隊合作，儘管三分之二賽季一直在「內鬥爭老大」，但塞爾蒂克就是東冠最熱門之一，教練史蒂文斯玩牌功力在東區還是數一數二，塞爾蒂克不缺天賦，他們只欠安定。

東區第5：76人天賦滿滿，射手滿滿，球星滿滿，然後排名掉到第5，這正常嗎？

76人似乎覺得本季就是最佳奪冠時機，犧牲未來以打造當下華麗無雙的新陣容。 美聯社
76人似乎覺得本季就是最佳奪冠時機，犧牲未來以打造當下華麗無雙的新陣容。 美聯社
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西區前5強

西區第1：勇士走在三連霸路上還需要一名有高度會防守+外線能力前鋒，安東尼進攻是優質人選，但防守不行，但安東尼還是有安東尼進攻作用和牽制力，應該是勇士和安東尼之間沒有擦出「火花」。沒有補強，依舊完整，勇士還是最強的那支球隊。

勇士本季雖然少一個球員進入明星賽，但場上卻可以排出5個明星先發球員，目前已無補進...
勇士本季雖然少一個球員進入明星賽，但場上卻可以排出5個明星先發球員，目前已無補進安東尼的必要。 美聯社
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西區第2：金塊一直不缺天賦、運動能力、陣容深度，今年賽季金塊開高走低，防守質量和持續性在下滑，季後賽跟例行賽有很大不同，金塊不管是以西區第2還是第3、第4種子收官，季後賽考驗才是真正歷練。金塊始終讓人很難樂觀。

西區第3：雷霆愈來愈完美，一切都因為前鋒喬治打出一個MVP賽季，他扮演球隊關鍵殺手和領袖，也成為雷霆最穩定力量。雷霆現在再補一個射手前鋒莫里斯，葛蘭特+派特森總得有人更長時間去坐板凳，諾艾爾也需要上場時間和空間，雷霆教練唐納文的出牌和玩牌工夫，讓人憂心。

喬治(右)正處於顛峰狀態，與衛斯特布魯克(左)及其他雷霆隊友的搭配純熟，現在這時...
喬治(右)正處於顛峰狀態，與衛斯特布魯克(左)及其他雷霆隊友的搭配純熟，現在這時插入一個莫里斯似乎不是好點子。 美聯社
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西區第4：拓荒者撿康特，康特別隊不去，他去拓荒者，讓人看不懂，拓荒者最不缺的就是中鋒，第一中鋒諾基奇、第二中鋒柯林斯、第三中鋒雷納德配置好，籃板好、年輕、有高度、有防守，康特能攻不會守，看不懂康特去拓荒者幹嘛，更看不懂拓荒者撿康特何用？

西區第5：火箭永遠都不會滿足於補強人手和天賦，只要是好手，火箭都想要，撿來前鋒法瑞德+後衛奧斯汀+側翼薛姆波特，法瑞德在中鋒卡佩拉歸隊後就失去絕大作用，防守功能性更好的前鋒塔克也需要30-40分鐘上場時間，火箭後場有保羅、哈登、葛登，搭射手格林，也幾乎滿檔，薛姆波特角色肯定會被邊緣化。

法瑞德(左)與薛姆波特只是做為短期應急之用，卡佩拉歸隊後他們將逐漸邊緣化。 美聯...
法瑞德(左)與薛姆波特只是做為短期應急之用，卡佩拉歸隊後他們將逐漸邊緣化。 美聯社
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火箭教練丹東尼只會打7-8張牌，多了就打不好，他甚至只能打6-7張主牌，火箭再簽人撿人，季後賽只是給自己添麻煩。

滿手好牌，但更需要一個會「玩牌」教練，今年季後賽究竟那幾個教練會穿幫，那些球隊才是真正冠軍級別球隊，非常有趣。

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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