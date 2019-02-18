HBL／籃板魔人不敵病毒 喬楚瑜：打兩分鐘就沒力

2019-02-18 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



12強複賽創下單場33籃板的HBL新猷，光復高中首度闖進男甲8強的功臣喬楚瑜，開戰前一天凌晨卻突然上吐下瀉，就醫發現染上諾羅病毒，今天雖抱病上陣但威力大減，賽後馬上戴上口罩的他搖頭說：「打兩分鐘就沒力了。」

光復隊史首闖8強，首戰就碰教頭陳定杰昔日教練田本玉領軍的高苑工商，不料師徒對決卻出現病毒「插花」，穿著整套西裝的陳定杰無奈說，喬楚瑜已經打得很賣力，但昨天凌晨身體才出狀況，體力大概只剩三分之一，其他球員也太緊張，8強賽首戰就像「劉姥姥逛大觀園」。

「今天是敗給自己。」陳定杰認為，球員不是技術出問題，是心態過於緊張，「太想要了，下半場卻崩盤，球員眼神都有點渙散。」光復全場出現24次失誤，且第二節只拿9分，浪費首節17：12領先優勢，最終55：79不敵男甲8強唯一的南部代表。

喬楚瑜坦言，期待8強賽很久，「想說第一場可以發揮一下，結果這樣。」他判斷是星期六晚上吃的東西出問題，半夜2點胸悶後上吐下瀉，整天幾乎沒進食，今天也只吃一個饅頭，「想幫助球隊，但沒力氣。」

他今天上場26分鐘，雖仍有10分、14籃板「雙10」成績，但球隊沒能擋住高苑3名後衛簡賀宇、林奇翰和蔣浩文合攻45分的凌厲攻勢，加上失誤過多，大比分吞下首敗。