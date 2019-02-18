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NBA／字母哥明星賽大秀灌籃 球鞋小故事真情流露

2019-02-18 18:00中央社 洛杉磯17日專電

字母哥灌籃。 路透
字母哥灌籃。 路透
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外號希臘怪獸、字母哥的安特托昆波（Giannis Antetokounmpo）在美國職籃NBA明星賽大秀灌籃，展現新一代頂尖球星的霸氣；賽前一段關於球鞋的小故事，則流露真情的一面。

安特托昆波來自希臘，因為多達13個字母的姓氏被冠上「字母哥」外號，年僅24歲就擔任今年明星賽的隊長，另一頭的隊長是34歲「小皇帝」詹姆斯

雖然比賽的結果是詹姆斯隊以178比164擊敗字母哥隊，但安特托昆波在比賽中發光發熱，一度是最有價值球員（MVP）熱門人選。

他在賽後表示：「第3節以前我都還是MVP，但他們後來越打越熱，把MVP從我這裡拿走。」

字母哥攻下38分、抓11籃板，上半場一次又一次轟炸籃框，第一節就灌了6次籃，有一半是空中接力完成，展現體能與奪MVP的企圖心。

最讓球迷瘋狂的一幕是他與柯瑞（Stephen Curry）一次創意滿分的搭檔演出。

在一波快攻當中，柯瑞把球往地板上砸，只見這球一直往上飛越了籃板高度，幾乎有兩層樓那麼高，但字母哥突然竄到籃下，飛在空中把球灌進，在全場驚呼聲中完成這項看似不可能的任務。

雖然最終落敗，但這次擔綱隊長，已經確立了他當今NBA數一數二頂尖球員的地位。而他場上敬業、場下待人親切，還有許多不忘出身的種種小故事，更讓球迷大呼難得。

NBA官網的一段影片中，字母哥賽前在球鞋上寫下了哥哥的名字，感謝哥哥曾經把鞋子分給他穿。

安特托昆波的哥哥斯坦納西斯．安特托昆波（Thanasis Antetokounmpo）曾經短暫效力NBA紐約尼克，目前在歐洲打球。雖然相隔兩地，但兩兄弟的感情還是濃得化不開。

兄弟兩人來自希臘，父母是奈及利亞移民，年幼時家境清寒，兩兄弟在街上擺地攤，賣皮包、太陽眼鏡、手錶討生活。

而籃球改變了這一家人的生活，3年前與密爾瓦基公鹿隊簽下4年1億美元的合約，但他的節儉作風一向讓球迷稱許，他曾透露薪水都交給父母。

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