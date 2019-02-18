NBA／詹姆斯隊明星賽逆轉勝 杜蘭特抱走MVP

2019-02-18 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



杜蘭特獲明星賽MVP。 路透 分享 facebook 2019年NBA全明星賽今天在夏洛特光譜中心（Spectrum Center）開戰，詹姆斯（LeBron James）隊迎戰公鹿「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）隊，詹姆斯隊下半場藉著高三分球命中率，178：164上演逆轉勝，轟下31分、三分球9投6中的杜蘭特（Kevin Durant）抱走明星賽MVP。

本屆明星賽首度捨棄東西區對抗模式，由明星賽最高票兩位球星詹姆斯、安戴托昆波擔任隊長選擇隊友，身為隊長的「字母哥」，上半場搶盡風頭，個人獨轟20分，次節還和勇士柯瑞（Stephen Curry）合作，合力上演兩層樓高空中接力爆扣，讓全場球迷歡聲雷動。

獲得特別增額入選的獨行俠老將諾維茨基（Dirk Nowitzki），也展現外線火燙手，三分球3投3中挹注9分，半場結束，字母哥隊取得95：82雙位數領先。

易籃再戰，詹姆斯隊找回外線高命中率，倒數兩分鐘里拉德（Damian Lillard）連飆兩記三分球反超比數，詹皇隊單節打出50：36逆轉戰局。

末節柯瑞一上場就搶走鎂光燈焦點，在勇士隊友湯普森（Klay Thompson）對位防守下，飆進3分外線完成4分打，不過詹姆斯末節攜手雷納德（Kawhi Leonard）、杜蘭特飆進6記三分球，讓分數持續領先，最終由飆進35記三分球的詹姆斯隊，以178：164拿下勝利。

安戴托昆波轟下全場最佳38分、11籃板，柯瑞則有17分含6記三分球，不過最終由杜蘭特以31分，繼2012年後再度抱走明星賽MVP頭銜，他認為比爾、里拉德都有很好發揮，才能讓球隊拿下勝利，「能夠入選明星賽我心存感激，感謝夏洛特球迷，這是很棒的明星賽。」