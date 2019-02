NBA／詹姆斯隊明星賽逆轉勝 杜蘭特抱走MVP

杜蘭特獲明星賽MVP。 路透 分享 facebook 2019年NBA全明星賽今天在夏洛特光譜中心(Spectrum Center)開戰,詹姆斯(LeBron James)隊迎戰公鹿「一哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)隊,詹姆斯隊下半場藉著高三分球命中率,178:164上演逆轉勝,轟下31分、三分球9投6中的杜蘭特(Kevin Durant)抱走明星賽MVP。

本屆明星賽首度捨棄東西區對抗模式,由明星賽最高票兩位球星詹姆斯、安戴托昆波擔任隊長選擇隊友,身為隊長的「字母哥」,上半場搶盡風頭,個人獨轟20分,次節還和勇士柯瑞(Stephen Curry)合作,合力上演兩層樓高空中接力爆扣,讓全場球迷歡聲雷動。

獲得特別增額入選的獨行俠老將諾維茨基(Dirk Nowitzki),也展現外線火燙手,三分球3投3中挹注9分,半場結束,字母哥隊取得95:82雙位數領先。

易籃再戰,詹姆斯隊找回外線高命中率,倒數兩分鐘里拉德(Damian Lillard)連飆兩記三分球反超比數,詹皇隊單節打出50:36逆轉戰局。

末節柯瑞一上場就搶走鎂光燈焦點,在勇士隊友湯普森(Klay Thompson)對位防守下,飆進3分外線完成4分打,不過詹姆斯末節攜手雷納德(Kawhi Leonard)、杜蘭特飆進6記三分球,讓分數持續領先,最終由飆進35記三分球的詹姆斯隊,以178:164拿下勝利。

安戴托昆波轟下全場最佳38分、11籃板,柯瑞則有17分含6記三分球,不過最終由杜蘭特以31分,繼2012年後再度抱走明星賽MVP頭銜,他認為比爾、里拉德都有很好發揮,才能讓球隊拿下勝利,「能夠入選明星賽我心存感激,感謝夏洛特球迷,這是很棒的明星賽。」

Kevin Durant is your 2019 All-Star Game MVP. 🏆 (via @warriors) pic.twitter.com/FmeqKgQpCk