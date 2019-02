NBA／柯瑞、字母哥連線 安戴托昆波秀兩層樓高驚天爆扣

分享 facebook NBA全明星賽今日夏洛特點燃戰火,由「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)隊迎戰公鹿隊安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)隊,安戴托昆波上半場就和柯瑞(Stephen Curry)合作,上演驚天空中接力爆扣,讓夏洛特光譜中心(Spectrum Center)球迷嗨翻。

隊長安戴托昆波上半場就轟下20分,率領球隊半場雙位數95:82領先詹姆斯隊,第2節倒數6分鐘,柯瑞接球後順勢將球往地上重重一砸,傳出一記超高地板反彈球,三分線外跟進的「字母哥」,抓準時機單臂爆扣,完成高難度空中接力,安戴托昆波自己也興奮歡呼與柯瑞擊掌,夏洛特主場更是歡聲雷動。

上半場吸睛的不只安戴托昆波,獲得特別增額入選的獨行俠老將諾維茨基(Dirk Nowitzki),上半場三分球3投3中,為「字母哥隊」挹注9分,明星賽遺珠獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic),都忍不住在推特推崇諾維茨基拿明星賽MVP。

#GiannisAntetokounmpo SOARS in the 1st Half of #NBAAllStar, leading all scorers with 20 PTS!



Watch on the 2nd Half on @NBAonTNT pic.twitter.com/I3bLe93DMS