NBA／柯瑞、字母哥連線 安戴托昆波秀兩層樓高驚天爆扣

2019-02-18 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



分享 facebook NBA全明星賽今日夏洛特點燃戰火，由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）隊迎戰公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）隊，安戴托昆波上半場就和柯瑞（Stephen Curry）合作，上演驚天空中接力爆扣，讓夏洛特光譜中心（Spectrum Center）球迷嗨翻。

隊長安戴托昆波上半場就轟下20分，率領球隊半場雙位數95：82領先詹姆斯隊，第2節倒數6分鐘，柯瑞接球後順勢將球往地上重重一砸，傳出一記超高地板反彈球，三分線外跟進的「字母哥」，抓準時機單臂爆扣，完成高難度空中接力，安戴托昆波自己也興奮歡呼與柯瑞擊掌，夏洛特主場更是歡聲雷動。

上半場吸睛的不只安戴托昆波，獲得特別增額入選的獨行俠老將諾維茨基（Dirk Nowitzki），上半場三分球3投3中，為「字母哥隊」挹注9分，明星賽遺珠獨行俠超級新人唐西奇（Luka Doncic），都忍不住在推特推崇諾維茨基拿明星賽MVP。