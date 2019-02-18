NBA／當球隊老闆非夢想 詹姆斯：沒實現不會沮喪

2019-02-18 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



詹姆斯。 路透 分享 facebook 「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）以東道主之姿主辦夏洛特NBA明星賽，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今日出戰明星賽，未來是否有意成為球隊老闆再度成為關注焦點，詹姆斯這回以實際面剖析，認為成立球隊需要有適合的城市、對的時機，與其說是他的夢想，不如說是抱負。

詹姆斯在今日明星賽領銜，對抗以安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為首的球隊，過去曾說到若有機會當然希望當球隊老闆，詹姆斯今日面對媒體追問，他則相對保守，表示這並非他的夢想。

「當我接受訪問，我回答的是當下的想法。」以詹姆斯的能力，要成立球隊不成問題，但現下他並未對當球隊老闆有更進一步想法或作為，「畢竟我對籃球有一定了解，一旦我退休相信還是離不開籃球，若有機會當然也願意對聯盟繼續奉獻。」

詹姆斯表示，退休後自然不免陪伴兒子，尤其兒子也志在籃球，但要成立球隊需要多方評估和計畫，現在要談退休還是太早，「還有很多比賽等著我，我也還會披湖人戰袍拚戰好些年。等到退休的時刻到來，或許會有更多想法。」

詹姆斯對於當NBA老闆並不強求，「球隊必須跟我有相當契合，要在對的城市、對的時機。與其說這是我的夢想，不如說是我的抱負。如果沒能實現，我也不會沮喪，畢竟我的所有成就已經貢獻在場上。」