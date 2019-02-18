NBA／柯瑞秀360度轉身灌籃 字母哥當場驚呆了
NBA明星賽今天進行「詹皇隊」與「字母哥隊」的對抗，兩軍結束上半場兩節比賽，字母哥隊暫時以95:82領先。
然而賽前練習時的一幕，令所有人都為震驚，就是入選「字母哥隊」的柯瑞(Stephen Curry)秀了一手360度轉身單手灌籃，這一扣，連在一旁的隊長「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都為之目瞪口呆，相當有趣的一幕，這位隊長還不知柯瑞竟有這樣灌籃身手吧，可以去參加灌籃大賽了。
另外，賽前練習的另一幕是柯瑞把籃球當排球與隊友練習，搞笑一幕，一舉一動都在鈧頭中。
😤 @StephenCurry30 360 IN WARMUPS!— NBA (@NBA) 2019年2月18日
📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/W4UKwKTNh5
#StephenCurry & #JoelEmbiid prep with some warm-up 🏐#TeamGiannis x #TeamLeBron— NBA (@NBA) February 18, 2019
8:00pm/et @NBAonTNT pic.twitter.com/NcwcSPyy3G
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