NBA／柯瑞秀360度轉身灌籃 字母哥當場驚呆了

2019-02-18 10:31 聯合新聞網 綜合報導



柯瑞(中)防守杜蘭特。 路透 分享 facebook

NBA明星賽今天進行「詹皇隊」與「字母哥隊」的對抗，兩軍結束上半場兩節比賽，字母哥隊暫時以95:82領先。

然而賽前練習時的一幕，令所有人都為震驚，就是入選「字母哥隊」的柯瑞(Stephen Curry)秀了一手360度轉身單手灌籃，這一扣，連在一旁的隊長「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都為之目瞪口呆，相當有趣的一幕，這位隊長還不知柯瑞竟有這樣灌籃身手吧，可以去參加灌籃大賽了。

另外，賽前練習的另一幕是柯瑞把籃球當排球與隊友練習，搞笑一幕，一舉一動都在鈧頭中。