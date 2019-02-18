NBA／為韋德、諾維茨基破例增額 席佛：兩人最後一季

2019-02-18 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



諾維茨基(左)與韋德。 美聯社 分享 facebook NBA明星賽今日在夏洛特點燃戰火，今年聯盟禮遇兩位球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）和韋德（Dwyane Wade），破例以特別增額方式將兩人列入明星賽，聯盟主席席佛（Adam Silver）認為，兩人都是拚戰最後一個球季，明星賽是向兩位頂尖球星致敬的最好機會。

席佛當時在聲明中提到，諾維茨基和韋德體現了NBA最好的一面，擁有卓越的技術、驅動力以及職業精神，全明星賽是向這兩位優秀的NBA冠軍和總決賽MVP致敬的理想舞台，近日他接受訪問再度細談。

席佛表示，韋德與諾維茨基兩人生涯都多次入選過明星賽，「讓兩位曾拿下總冠軍，同時擁有了不起生涯的球員匯聚一堂，是非常難得的機會。」

「韋德早就宣布，這將是他的最後一季。」席佛將兩位球員生涯最後一舞列入考量，「至於諾維茨基，我看見他場上跑動透出痛苦，我想這明顯也是他最後一季，而這是最棒的機會，向兩位偉大的球員致敬。」

韋德2006年、2012年和2013年3度奪得總冠軍，並在2006年獲選總決賽最有價值球員（MVP），效力獨行俠（小牛）21球季寫聯盟新猷的諾維茨基，則在2006-07球季獲選年度最有價值球員，生涯13度入選明星賽。