NBA／洛杉磯時報批判詹姆斯 仍未融入湖人

2019-02-17 15:08 世界日報 編譯組／綜合報導



詹姆斯至今仍未融入湖人文化更非救世主。 世界日報 分享 facebook

2018年6月，洛杉磯湖人隊搶到當前NBA最大咖球星詹姆斯（LeBron James）。大多數粉絲欣喜若狂，深信湖人隊連續五年無緣季後賽的噩夢即將過去。在詹皇加持下，其他大咖可望紛紛來歸，紫金王朝再捧總冠軍金盃也是指日可待。洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）指出，如今八個月過去，是否到了大家大夢初醒時候？

湖人隊在明星賽前的現實處境，似乎一一戳破八個月前的期待。原本如意算盤是，在其他大牌加盟前，先找一些資深球員來輔助新生代球員，由詹姆斯領頭打入季後賽，然而事情演變並不盡如人意。2月7日湖人隊在費城被七六人隊修理23分，詹姆斯在旁也束手無策。

原本認為其他大咖可望陸續來歸，然而詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）就連詹姆斯同門師弟戴維斯（Anthony Davis）都搶不到，反而傳出新生代球員全體被當成交易品，使他們在客場被對手隊粉絲嗆「詹姆斯想把你們送走」。在費城比賽時，場邊眾小將與詹姆斯相隔三張空位。

原本認為詹姆斯體力驚人，雖然已經34歲，仍是一尾紅龍。然而2018年耶誕節大賽詹姆斯受傷，之後連續缺戰17場比賽，不敗金身神話不攻自破。

最傷人的是詹姆斯在賽後記者會竟然自爆，湖人隊慘敗他無動於衷。因為他無意在洛杉磯追尋總冠軍，他在NBA已達到所有目標，再有任何東西都只是錦上添花。雖然事後他澄清說：「我每天都想贏球。」但已一言既出，駟馬難追。

普拉施克指出，湖人隊在明星賽前夕28勝29負，勝率不到五成，只比一年前多勝五場，在NBA西區連老八都擠不到。詹姆斯本人表現無話可說，但卻看不到「勒布朗效應」（LeBron Effect）。當初對詹皇加盟感到的狂喜，如今已化為「他也不是超人」的感嘆。

談到球隊老大哥風範，普拉施克認為詹姆斯還不如朗度（Rajon Rondo），朗度在更衣室最受新生代球員尊敬。詹姆斯到現在似乎仍未融入湖人文化，大家感受不到他是湖人隊球員，甚至他的戰袍都好像尺碼小兩號格格不入。

詹姆斯認為為洛杉磯拿總冠軍是給自己錦上添花，其實應該倒過來是他給湖人隊錦上添花。他的說溜嘴更證明先前謠言沒錯，詹姆斯來洛杉磯真正目標是退休後進軍好萊塢，而非拿總冠軍。

普拉施克說，詹皇這種心態酷似2012年的霍華德（Dwight Howard）。霍華德只在湖人隊打一年，詹皇如想打四年，最好早日調整心態。他必須好好帶領隊友打入季後賽，起碼闖過第一輪，否則就是徹底失敗與浪費時間。