NBA／傳聞詹姆斯想趕走華頓 女老闆巴斯不答應

2019-02-17 15:04 世界日報 編譯組／綜合報



詹姆斯想趕走華頓，女老闆巴斯不答應。 世界日報 分享 facebook

詹姆斯（LeBron James）在明星賽前夕坦言，希望退休後成為NBA球隊老闆。對此洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）指出，還好詹皇現在還不是湖人隊老闆，要不然湖人隊總教練華頓（Luke Walton）恐怕早已被炒。普拉施克要詹姆斯好好學習湖人隊女老闆巴斯（Jeanie Buss）的領導，巴斯老闆不是幹假的。

普拉施克指出，詹姆斯在背後運作抄掉總教練前科累累。他加盟邁阿密熱火隊第一年，就對新手總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）不滿意，曾「不小心」撞到史波史特拉。詹姆斯要求總裁萊利（Pat Riley）再度出山，但被萊利拒絕。

普拉施克說，詹皇人馬一直想把華頓搞下台，籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）也臭罵過華頓。但巴斯堅定支持華頓，並已放話起碼會留任華頓到本球季結束。這是對詹姆斯的訊息，她才是湖人隊老闆。

普拉施克說，湖人隊是巴斯老爸一手建立，只有巴斯的話才算數。巴斯兩年前已露過她鬥爭手腕的厲害，把生殺大權從弟弟手中奪回。

普拉施克指出，魔術強森有五枚總冠軍戒指，詹姆斯有三枚。巴斯有幾枚？十枚！她願意給華頓一個機會。但如果湖人隊無緣季後賽，4月9日對波特蘭拓荒者隊很可能就是華頓「最後一夜」。在那之前，普拉施克希望詹姆斯別再做「地下總經理」或「地下總教練」，好好專心打完這個球季。