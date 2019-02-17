NBA／湖人晉級季後賽？ 賭盤不看好

2019-02-17 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹姆斯出席NBA明星賽記者會。 歐新社 分享 facebook 湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）明天將擔任隊長，領軍在明星賽出戰「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的隊伍，但今天卻先接收壞消息，博彩公布的數據卻顯示，超過一半投注者不看到湖人晉級季後賽。

本季有詹姆斯加持，湖人季前被視為季後賽熱門隊伍，美國賭城博彩公司（Westgate Las Vegas SuperBook）季前開出的勝場數，湖人就高居西區第4，但明星賽前紫軍軍團的28勝29敗僅排西區第10。

明星賽休兵前的賭盤，紫金軍團能否晉級季後賽，超過一半的下注者持否定意見，博彩公司的賠率制定者薛爾曼（Jeff Sherman）表示，NBA本季交易大限已到，湖人目前戰績成下注者的參考依據，不過儘管有5成9的下注者認為湖人無法擠身季後賽，但下注金額仍有8成3是壓湖人能晉級，主要是因有筆高達5萬美金的投注是下在湖人能晉級。

「小皇帝」從2003年加入NBA，前兩個球季無緣季後賽，但從2005到06球季後已連13季叩關季後賽，且最近8年都率所屬球隊打進總冠軍賽，個人已寫多項季後賽紀錄；不過根據數據顯示，詹姆斯所屬的球隊前一次在明星賽前勝率不到5成，正是沒晉級季後賽的菜鳥球季。