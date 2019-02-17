NBA／錯失三分球大賽冠軍 柯瑞贏兄弟賭注

2019-02-17 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



第一輪雖投出今年NBA明星賽三分球大賽最高分，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）決賽輪卻以2分之差敗給籃網隊哈里斯（Joe Harris），錯失生涯第2座三分球大賽冠軍，不過他至少贏下兄弟間的賭注，壓下第一輪就遭淘汰的弟弟小柯瑞（Seth Curry）。

柯瑞兄弟對決是今年三分球大賽的亮點之一，尤其今年明星賽又是在老柯瑞（Dell Curry）過去效力10個球季的夏洛特舉行，整個柯瑞家族都總動員，親戚間在三分球大賽還各有擁護者，而且還是看好小柯瑞的比例更高，連老柯瑞都透露，自己看好小兒子出線。

柯瑞兄弟倆也做了自己「男人間的賭注」，落敗一方之後就要幫辦兄弟生涯對決的所有親友門票，儘管最終冠軍是哈里斯以26分帶走，擠進決賽輪的柯瑞仍贏得場下對決。

首輪最後連進10球的柯瑞，賽後還不確定自己是否是兄弟賭注的勝家，被記者提醒他之前有提到，兄弟間拿到較高分數的就獲勝，他才確定是自己壓下弟弟。

「賭注就是賭注。」決賽輪也有24分演出的柯瑞笑說，實際上場時，他其實沒想太多，「我就是看著他，咧嘴大笑，希望他每一球都能投進，我確定我上場時他也是這樣想，也或許他沒有，如果他想贏得這個賭注。」

撇除結果和賭注，2015年拿下三分球大賽冠軍的柯瑞提到，看到自己的父親就坐在場邊，整個家族也和群眾一起為他們歡呼，真的是很酷的場景，「所以我會記住這一切很久很久。」

柯瑞還展現巧思，他特別穿上一件寶藍色為底、兩手前臂是黃色色塊的外套，「神複製」1992年他以親屬身分參與NBA明星賽的造型。