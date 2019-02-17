NBA／曾重傷被抬出場 迪亞洛奪灌籃冠軍超勵志

2019-02-17 13:40 聯合新聞網 綜合報導



雷霆小將迪亞洛去年11月對決勇士時被抬出場。 路透 分享 facebook

雷霆小將迪亞洛(Hamidou Diallo)藉由精采演出，擊敗所有對手，於今天贏得明星周灌籃大賽冠軍，成為第一位奪得灌籃大賽冠軍的雷霆球員。

雖多數球迷，是因今年灌籃大賽奪冠，才得知雷霆隊這名只有20歲的「菜鳥」，但他的故事相當勵志，在球隊擁有明星球員衛斯特布魯克(Russell Westbrook)及喬治(Paul George)光芒之下，這位年輕球員力求找到在這支球隊生存之道。

出身肯塔基大學的迪亞洛是去年選秀大會第45順位被籃網選入，後來換給雷霆。這個順位的菜鳥，一般而言沒有什麼太大發展，但他卻爭取短暫出場時間全力表現，並且有過3場先發的機會，確實令人羨煞，而主打得分後衛的他，目前45場出賽，平均上場11分鐘，得4.2分，2.1次助攻。

迪亞洛於去年11月21日(美國時間)對戰勇士的比賽，膝蓋和腳踝遭遇重傷，躺在擔架被抬出場，這樣的重傷，恐怕球季就報銷，但沒想到他居然只休息5場就神奇的復出，這表示他的身體素質驚人。歷經這樣的重傷，還能贏得灌籃大賽冠軍，也不得不令人佩服。

贏得灌籃大賽冠軍後受訪時，迪亞也對預期有望今年選秀狀元的威廉森(Zion Williams)發出挑戰，期待明年在芝加哥的明星賽上演籃對決，「這會是一件很艱難的事，但是來吧！」