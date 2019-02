NBA／扮超人飛過俠客 雷霆小將奪灌籃大賽冠軍

迪亞洛飛越大歐。 路透 分享 facebook NBA明星賽灌籃大賽今天壓軸登場,雷霆隊後衛迪亞洛(Hamidou Diallo)第2灌以超人造型飛越「俠客」歐尼爾(Shaquille ONeal),掀起比賽高潮,最終也順利抱走灌籃大賽冠軍,讓他大呼開心。

迪亞洛第一灌就獲得4名參賽者中最高分,第2位上場的他請來球隊當家球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook),兩人第一次的空中接力合作就成功,獲得5名評審共48分的高分;他第二輪壓軸登場更請來「俠客」歐尼爾,搭配「超人」音樂和藏在球衣下的超人「S」圖案內著,營造出熱烈氣氛。

隨著超人音樂,迪亞洛第一飛就成功躍過歐尼爾,他還以右手肘為支撐掛在籃框上,結合噱頭和力度的灌籃也獲得50分滿分。

迪亞洛這一灌也是4名球員第二灌中第3個50分,地主黃蜂隊前鋒布里吉斯(Miles Bridges)首輪壓軸上陣,他打板後的跨下大車輪招數創意有餘,但完成度不足,時間內的幾次嘗試都失敗,成唯一沒拿到40分的球員,但首輪拿33分的他第二灌找來找來球隊明星成員華克(Kemba Walker)助陣,他接獲華克的打板球,360度爆扣氣力萬鈞,成為今天首位拿到50分的球員,但兩輪合計83分沒能闖進決賽輪。

尼克隊代表史密斯(Dennis Smith Jr.)第一灌拿45分,第二灌和藝人好友柯爾(J. Cole)合作,他還特別穿上柯爾球衣,由坐在場中的柯爾空拋完成單手爆扣,落地後擺出滑翔慶祝動作,迎接今天第2個滿分成績出現,合計95分也擠進決賽輪;老鷹前鋒柯林斯(John Collins)首輪率先上陣拿40分,第二輪化身飛行員,飛過球場中的飛機模型單臂爆扣,但「起飛」和「降落」都撞到飛機模型,只獲得42分成績,遭到淘汰。

決賽輪兩名球員各有兩灌機會,率先登場的史密斯時間內的第一灌嘗試全部失敗,僅拿35分;第二灌請來勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)和「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)幫忙,他接獲柯瑞高拋、躍過韋德完成爆扣,儘管最後一次嘗試才成功,仍獲得滿分成績。

前兩灌技驚四座的迪亞洛決賽輪第一灌走「安全牌」,打板後空中換手爆扣獲得43分;第二灌又是一次成功,他把籃球直接從搭檔頭上摘走,飛過搭檔後雙手把球灌進框,儘管45分沒拿滿分,仍以88分壓下史密斯,成今年灌籃大賽最後勝家。

