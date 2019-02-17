NBA／扮超人飛過俠客 雷霆小將奪灌籃大賽冠軍

2019-02-17 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



迪亞洛飛越大歐。 路透 分享 facebook NBA明星賽灌籃大賽今天壓軸登場，雷霆隊後衛迪亞洛（Hamidou Diallo）第2灌以超人造型飛越「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal），掀起比賽高潮，最終也順利抱走灌籃大賽冠軍，讓他大呼開心。

迪亞洛第一灌就獲得4名參賽者中最高分，第2位上場的他請來球隊當家球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），兩人第一次的空中接力合作就成功，獲得5名評審共48分的高分；他第二輪壓軸登場更請來「俠客」歐尼爾，搭配「超人」音樂和藏在球衣下的超人「S」圖案內著，營造出熱烈氣氛。

隨著超人音樂，迪亞洛第一飛就成功躍過歐尼爾，他還以右手肘為支撐掛在籃框上，結合噱頭和力度的灌籃也獲得50分滿分。

迪亞洛這一灌也是4名球員第二灌中第3個50分，地主黃蜂隊前鋒布里吉斯（Miles Bridges）首輪壓軸上陣，他打板後的跨下大車輪招數創意有餘，但完成度不足，時間內的幾次嘗試都失敗，成唯一沒拿到40分的球員，但首輪拿33分的他第二灌找來找來球隊明星成員華克（Kemba Walker）助陣，他接獲華克的打板球，360度爆扣氣力萬鈞，成為今天首位拿到50分的球員，但兩輪合計83分沒能闖進決賽輪。

尼克隊代表史密斯（Dennis Smith Jr.）第一灌拿45分，第二灌和藝人好友柯爾（J. Cole）合作，他還特別穿上柯爾球衣，由坐在場中的柯爾空拋完成單手爆扣，落地後擺出滑翔慶祝動作，迎接今天第2個滿分成績出現，合計95分也擠進決賽輪；老鷹前鋒柯林斯（John Collins）首輪率先上陣拿40分，第二輪化身飛行員，飛過球場中的飛機模型單臂爆扣，但「起飛」和「降落」都撞到飛機模型，只獲得42分成績，遭到淘汰。

決賽輪兩名球員各有兩灌機會，率先登場的史密斯時間內的第一灌嘗試全部失敗，僅拿35分；第二灌請來勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）幫忙，他接獲柯瑞高拋、躍過韋德完成爆扣，儘管最後一次嘗試才成功，仍獲得滿分成績。

前兩灌技驚四座的迪亞洛決賽輪第一灌走「安全牌」，打板後空中換手爆扣獲得43分；第二灌又是一次成功，他把籃球直接從搭檔頭上摘走，飛過搭檔後雙手把球灌進框，儘管45分沒拿滿分，仍以88分壓下史密斯，成今年灌籃大賽最後勝家。