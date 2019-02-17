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NBA／哈里斯2分壓柯瑞 暴冷奪三分球大賽冠軍

2019-02-17 10:35聯合報 記者曾思儒╱即時報導

話題十足的三分球大賽今天正式登場，光是首輪就強度十足，10名參賽球員就有一半得分超過20分，最終由籃網隊哈里斯（Joe Harris）、國王隊後衛希爾德（Buddy Hield）和勇士隊當家球星柯瑞Stephen Curry）晉級決賽輪，並由哈里斯以2分差力壓柯瑞，爆冷成為今年三分球大賽冠軍。

三分球大賽首輪10人，只取3名最高分晉級，首輪打頭陣的哈里斯將花球放在最後的底角且5球俱中，率先出場就轟下25分；地主黃蜂隊代表華克（Kemba Walker）也把花球放在最後底角，儘管有「拉尾盤」但只拿15分。

第3位出賽的公鹿隊代表米道頓（Khris Middleton）只投11分，第4位拓荒者隊後衛小柯瑞（Seth Curry）投進16分，小柯瑞隊友里拉德（Damian Lillard）接續上場，他把花球放在左邊零度角，最後一球還經錄影重播確認，最終「壓哨球」認定有效，17分也壓過小柯瑞。

國王隊後衛希爾德（Buddy Hield）第6位上陣，他前4列的最後花球都把握，前4列投完就拿18分，加上最後的花球5投4中，轟進新高26分，也淘汰了小柯瑞。暴龍隊射手格林（Danny Green）接續飆進23分，第8位上場的獨行俠隊傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）只拿17分遭淘汰。

2015年冠軍、勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）倒數第2位上陣，他前3列拿11分，後兩列10球更彈無虛發，轟進27分闖進決賽；尋求衛冕的太陽隊後衛布克（Devin Booker）壓軸上陣，他前4投都落空，儘管手感漸加溫，最終轟下23分，卻沒能擠進決賽輪。

決賽輪哈里森第二列全中，加上弧頂前4球命中和底角花球列彈無虛發，飆進26分；希爾德只拿19分，提前退出競爭行列。

壓軸的柯瑞一上場就連進9球，將比賽推上高潮；他弧頂追加2球，第三列後3球再命中，但花球列5球「只」中4，24分沒能追平希爾德，一球之差落敗。

正式的三分球大賽登場前，柯瑞兄弟的父親老柯瑞（Dell Curry）也沒缺席，他和萊斯（Glen Rice）、普萊斯（Mark Price）及「雷槍」艾倫（Ray Allen）還一起現身做公益，4人一起完成5點的三分球投射，總計募得35000美元善款。

柯瑞勇士Stephen Curry
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