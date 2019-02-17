NBA／死敵當隊友 衛斯特布魯克拒談安比德

2019-02-17 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



衛斯特布魯克(中)。 路透 分享 facebook 明星賽前締造NBA「大三元」新紀錄的雷霆隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），明天就要和「死敵」76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）當隊友，今天明星賽記者會有媒體詢問衛斯特布魯克對此看法，他的回答也是一貫的「衛少」風格。

面對這題提問，戴著墨鏡的衛斯克布魯克直接回：「下一個問題。」

事實上，衛斯克布魯克和安比德最初並沒被選到同支隊伍，但兩隊隊長「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）完成交易，將衛斯特布魯克和76人後衛西蒙斯（Ben Simmons）交換，讓「衛少」從詹姆斯隊換到安比德所屬的安戴托昆波隊，故意製造出這次的「和解」機會。

相較衛斯特布魯克惜字如金，安比德對這類問題的回答就友善許多，他說：「我不在意，對我來說，整個狀況都很有趣，誰會在意呢？」他表示，只要是對手，他都一視同仁的「不喜歡」，並非只有針對衛斯特布魯克，「但如果我們在同支球隊，我願意合作。」

衛斯特布魯克和安比德從上季就結下樑子，安比德曾在「衛少」前爆扣，兩人言語交鋒也沒少過，今年1月雷霆和76人交鋒時，衛斯特布魯克一次快攻又被安比德毀掉，且是整個人被撞出場外，「衛少」當時也稱安比德動作有些刻意，讓兩人的對立關係再加劇。