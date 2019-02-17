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NBA／三分球對決弟呼聲高 柯瑞：我要大爆冷門

2019-02-17 08:33聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞備戰明星賽。 路透
柯瑞備戰明星賽。 路透
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今年三分球大賽的最大亮眼，無疑是柯瑞Stephen Curry）和小柯瑞（Seth Curry）的兄弟對決，儘管柯瑞的球場成就遠高於弟弟，但他透露，家族中看好小柯瑞獲勝的比例卻更高。

「我希望能今晚能大爆冷門。」柯瑞大笑說，不只親朋好友「選邊站」，他和弟弟也自己下賭注，「不管是誰輸球，都要負責我們之後球員生涯對決的所有門票。」

柯瑞分享，不管何時，想看兄弟對決的親友可不少，他今天勢必要拿出最好表現，「我也知道他充滿信心。」

「呼聲」較高的小柯瑞則提到，兄弟倆成長過程中已經較量多次，「我很確定這次非常接近一半一半，我們都做了許多訓練，很多投籃練習，在這些年來在許多場館訓練，所以這將是另外一天。」

除了柯瑞兄弟對決吸睛，倆人的父親老柯瑞（Dell Curry）曾為今年明星賽舉辦城市夏洛特效力10年，是球隊隊史上的指標人物，今天的三分球大賽預期也會現身。

小柯瑞感性說，父親就是兄弟倆的偶像，「這也是為什麼我們今天會打NBA。」他還透露，三分球大賽前，爸爸已經給兩個兒子一些建議，「他說他參加過兩次，都沒闖過首輪，表現很糟糕，所以他說我們必須超越他。」

柯瑞家族已經準備好享受明星賽嘉年華，柯瑞嘴甜說，夏洛特對自己意義重大，「這是我學習籃球的起點，城市中很多人看著我從比賽中一路成長，誠實的說，我和弟弟總是夢想能成為明星賽周末的一員，參加三分球大賽、打明星賽或之類的。」如今美夢成真，柯瑞說，這個周末絕對會長存兄弟倆記憶中。

柯瑞Stephen Curry
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