NBA／不看好湖人晉季後賽？ 賭城重開投注選項

2019-02-16 12:35 聯合新聞網 綜合報導



詹姆斯到底能不能率領湖人打進季後賽呢？ 路透 分享 facebook

投注詹姆斯的球隊能打進季後賽，過去13年來都是贏錢保證，但本季卻可能不再是穩賺不賠選擇！

數字會說話，扣除剛出道在騎士的頭2年，詹姆斯的球隊已連13季打進季後賽，更是連8年打進總冠軍賽。不過本季他領軍的湖人，在明星賽前僅28勝29負，是他自菜鳥球季後，率領的球隊再次於明星賽前勝率不及五成，也僅排在西區第10，分別落後第8的快艇與第9的國王3場及2場勝差，紀錄很有可能會中斷。

事實上根據最後封關盤口，投注湖人能打進季後賽賠率飆升至-600，說明不少玩家認為即使要花600美元才能贏100美元，仍認為是穩賺不賠交易，不過現在反悔的玩家們有機會扳回一城了！

這項只能在季前投注的玩法，一家拉斯維加斯博弈公司在明星賽期間重開「湖人能否打進季後賽？」選項，「可以」和「不行」的賠率都是-110(投注110美元能贏100美元)，對比季前開盤時「可以」的選項賠率是-450，這次重開顯然並不看好湖人。該公司高層表示，考量交易截止日已過，加上明星賽有近一周休兵期，這個時間點正好，因為湖人的未來走向真的讓人很感興趣。

湖人在明星賽前5戰吞4敗，是他們跌出西區八強主因，也是開季5勝6負後再次低於五成勝率，不過詹姆斯對於球隊低潮仍正面看待，認為明星賽休兵對他們重整旗鼓助益甚大。

「你必須試著減壓並抽離比賽，很顯然這些傢伙比我有更多休息時間，只要徹底放電讓身心找回衝勁，我們會進季後賽的！」