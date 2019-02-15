NBA／韋德辦晚宴 魔術強森、甜瓜感性告白

2019-02-15 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



韋德邀請名人堂球員與好友們舉辦了一場「最後一舞」紀念晚宴。 美聯社 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）今年以特別名單方式入選全明星賽，而他也利用全明星周活動開始前一晚，邀請名人堂球員與好友們舉辦了一場「最後一舞」紀念晚宴，包括安東尼（Carmelo Anthony）、保羅（Chris Paul）與魔術強森（Magic Johnson）等人都受邀出席，希望為閃電俠的最後一舞畫下完美句點。

將在球季結束後高掛球鞋的韋德，本季例行賽展開退役巡迴之旅，而今年全明星賽他更與獨行俠老將諾維茨基（Dirk Nowitzki）以特別名單方式加入東西區明星隊，將在今年的夏洛特明星賽上演「最後一舞」。

而韋德更在今天邀請籃球名宿與好友們一同舉行紀念晚宴，其中好友安東尼在上台致詞時就表示，自己與韋德相識已經17年，但他說過讓自己印象最深刻的對話就發生在去年夏天，「你當時告訴我想退休了，但我跟你說絕對不行，你必須讓喜愛你的球迷有機會向你致敬，在每一個球場接受觀眾的起立鼓掌，不過你堅決的告訴我，你已經對於打球沒有感覺了，但我希望你為了我再撐一下，直到現在，我還是不想看你離開。」

而魔術強森則是談到了2006年韋德帶領熱火在達拉斯獨行俠主場奪冠的往事，他說：「偉大的球員總會在季後賽證明自己，當年你們以0：2落後小牛，你曾說你的英雄是喬丹（Michael Jordan），但當年在達拉斯你就是喬丹，我不曾看過一名球員能在球場上如此穿梭、突破與投射，這就是偉大球員該做的事，他們總會說，跟著我，我會帶你們飛。」