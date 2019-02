NBA／韋德辦晚宴 魔術強森、甜瓜感性告白

韋德邀請名人堂球員與好友們舉辦了一場「最後一舞」紀念晚宴。 美聯社 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)今年以特別名單方式入選全明星賽,而他也利用全明星周活動開始前一晚,邀請名人堂球員與好友們舉辦了一場「最後一舞」紀念晚宴,包括安東尼(Carmelo Anthony)、保羅(Chris Paul)與魔術強森(Magic Johnson)等人都受邀出席,希望為閃電俠的最後一舞畫下完美句點。

將在球季結束後高掛球鞋的韋德,本季例行賽展開退役巡迴之旅,而今年全明星賽他更與獨行俠老將諾維茨基(Dirk Nowitzki)以特別名單方式加入東西區明星隊,將在今年的夏洛特明星賽上演「最後一舞」。

而韋德更在今天邀請籃球名宿與好友們一同舉行紀念晚宴,其中好友安東尼在上台致詞時就表示,自己與韋德相識已經17年,但他說過讓自己印象最深刻的對話就發生在去年夏天,「你當時告訴我想退休了,但我跟你說絕對不行,你必須讓喜愛你的球迷有機會向你致敬,在每一個球場接受觀眾的起立鼓掌,不過你堅決的告訴我,你已經對於打球沒有感覺了,但我希望你為了我再撐一下,直到現在,我還是不想看你離開。」

而魔術強森則是談到了2006年韋德帶領熱火在達拉斯獨行俠主場奪冠的往事,他說:「偉大的球員總會在季後賽證明自己,當年你們以0:2落後小牛,你曾說你的英雄是喬丹(Michael Jordan),但當年在達拉斯你就是喬丹,我不曾看過一名球員能在球場上如此穿梭、突破與投射,這就是偉大球員該做的事,他們總會說,跟著我,我會帶你們飛。」

"Your hero was Michael Jordan. Well, you were Michael Jordan in that Dallas series."@MagicJohnson praises @DwyaneWade's memorable '06 championship run as he led the @MiamiHEAT back from a 0-2 deficit. #OneLastDance pic.twitter.com/SQJyLF4OH2