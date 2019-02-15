親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等人判賠5957萬定讞

運動筆記探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵
健行筆記MY YEAR 2018　如何讓台灣看起來很厲害！劍龍稜 ‧ 初二 ‧ 回不去了
NBA賽事懶人包 (2月15日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 雷霆 (2月15日)

NBA／看威廉森比賽遭曲解 詹姆斯為經紀人抱不平

2019-02-15 17:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

詹姆斯與經紀人和隊友前往觀看杜克與維吉尼亞大學雙強對決，不過卻被外界解讀是前往招...
詹姆斯與經紀人和隊友前往觀看杜克與維吉尼亞大學雙強對決，不過卻被外界解讀是前往招攬杜克狀元熱門威廉森。 美聯社
分享

利用夏洛特明星週開打前的空擋，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）與經紀人保羅（Rich Paul）和湖人隊友在今天前往觀看杜克與維吉尼亞大學雙強對決，不過卻被外界解讀是前往招攬杜克狀元熱門威廉森（Zion Williamson），詹姆斯除了相當無奈外，也不忘為好友兼經紀人的保羅打抱不平。

詹姆斯與保羅近來因為鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）的挖角風波而遭到各界敵視，導致兩人今天僅是前往觀賞杜克比賽，也一度被外界解讀是有意提前挖角今年選秀狀元熱門人選威廉森。

對於這樣的說法，詹姆斯在今天受訪時直言相當可笑，「你們說這是招募之旅，但我可沒有跟任何人說話，大家會這樣講，都是因為保羅的關係。過去歐尼爾（Shaquille O’Neal）與艾佛森（Allen Iverson）都來高中看過我打球，但卻沒有人這樣說過他們，是因為現在大家都把保羅視為威脅，加上他是個非裔美國人，我認為大家不能忽視這一點。」

而保羅也表示，過去自己也曾跟詹姆斯去看過大學賽事，但現在外界卻已經用不同觀點看待他們，「我所關心的只是尊重，我們在享受一場球賽，並且沒有跟任何人交談，不過當你看到一些媒體對此做文章時，這就會成為一個問題，尤其我現在還被歸類是詹姆斯的跟班，過去我們曾去看過柯瑞（Stephen Curry）的大學比賽，也沒人說過什麼。」

雖然外界的輿論並不友善，但並未打壞詹姆斯觀賞球賽的好心情，並給予小老弟威廉森相當高的評價，「他的什麼事情讓我感到震驚？那就是他的敏捷與速度，因為他的體型和強壯程度，但卻能用這種移動方式，這是讓人印象深刻的，當你看到有一名這樣身材的球員卻用非常快的速度移動時，你會覺得相當荒謬。」

詹姆斯
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

NBA／戴維斯肩傷提前退場 明星賽出席成疑

2019-02-15 17:17

NBA／新秀挑戰賽16日登場 諾總：今天不練球

2019-02-15 17:25

NBA／灌籃要回歸真本事 卡特：現在太多道具

2019-02-15 17:45

NBA／韋德辦晚宴 魔術強森、甜瓜感性告白

2019-02-15 18:15

NBA／擁抱全明星週 柯瑞：如返鄉之旅

2019-02-15 15:34

NBA／退役後成為球隊老闆？詹皇：一定會做

2019-02-15 09:19

NBA／衛少連11場大三元無用 鵜鶘贏球傷戴維斯

2019-02-15 11:44

NBA／湯瑪斯終於重返賽場：不可思議的時刻

2019-02-15 08:53

NBA／衛少連11場大三元 躍居雷霆隊史得分王

2019-02-15 14:51

NBA／今日戰績表 衛少連11場大三元做白工

2019-02-15 12:49

NBA／史密斯領軍大勝老鷹 尼克終結18連敗

2019-02-15 12:00

NBA／雷霆買斷市場搶到莫里斯 戰力持續升級

2019-02-15 11:37

NBA／17顆三分彈轟垮對手 魔術捕蜂奪5連勝

2019-02-15 10:32

NBA／怒摔戰術板、罵裁判 柯爾遭罰2萬5千美元

2019-02-15 09:42

NBA／昔日狀元郎加盟魔術 佛爾茲：沒喪失信心

2019-02-15 08:13

NBA／格林被判惡意犯規 柯爾：不知標準在哪

2019-02-14 23:39

NBA／傳奇球星融冰 韋德、諾佬交換球衣

2019-02-14 17:50

NBA／柯爾捍衛格林被逐出場 要聯盟給個解釋

2019-02-14 16:53

NBA／國泰金控打造「神預測、中大獎」網站

2019-02-14 16:36

NBA／今日戰績表 林書豪加盟暴龍首戰勝巫師拉出6連勝

2019-02-14 15:04

NBA／卡珍斯缺陣 勇士末節當機不敵拓荒者

2019-02-14 15:00

NBA／8歲就開始被批評 衛少：我才不管

2019-02-14 14:47

NBA／海瓦德重返先發 塞爾蒂克終結活塞連勝

2019-02-14 14:30

NBA／金塊湯瑪斯復出8分 約柯奇補籃氣走國王

2019-02-14 13:39

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

NBA／轉戰暴龍 小加索：唯一目標總冠軍

2019-02-10 19:07

NBA／衛少大三元追平張伯倫 喬治：停止批評他

2019-02-10 19:04

NBA／全明星周票未完售 球迷興致缺缺？

2019-02-10 18:18

NBA／綠衫軍內部傳雜音 莫里斯喊不好玩

2019-02-10 17:22

NBA／與父親的承諾 沃爾養傷期拚大學文憑

2019-02-10 16:40

NBA／哈登持續推進30分紀錄 火箭總管承諾不刮鬍子

2019-02-10 16:16

NBA／計畫面見球員穩定軍心 強森：我會抱抱他們

2019-02-10 16:02

NBA／明星賽選秀提前招兵？詹皇否認

2019-02-10 15:30

NBA／得分比較容易？ 唐西奇稱媒體斷章取義

2019-02-10 15:15

NBA／湖人球員人心惶惶 魔術強森費城現身安撫

2019-02-10 15:12

NBA／驚悚重摔幸無大礙 韋德推特自我解嘲

2019-02-10 13:58

NBA／戴維斯連2戰出賽 諾亞扮奇兵擒鵜鶘

2019-02-10 13:48

NBA／哈登、衛少紀錄之夜 喬治飆45分助雷霆勝

2019-02-10 12:32
看更多

熱門文章

NBA／林書豪暴龍新頁 美媒：他是多倫多的明星

2019-02-15 14:16

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

NBA／怒摔戰術板、罵裁判 柯爾遭罰2萬5千美元

2019-02-15 09:42

NBA／沒讓暴龍迷失望 教頭：林書豪充滿能量

2019-02-14 23:37

NBA／衛少連11場大三元無用 鵜鶘贏球傷戴維斯

2019-02-15 11:44

NBA／湯瑪斯終於重返賽場：不可思議的時刻

2019-02-15 08:53

NBA／雷霆買斷市場搶到莫里斯 戰力持續升級

2019-02-15 11:37

NBA／退役後成為球隊老闆？詹皇：一定會做

2019-02-15 09:19

NBA／昔日狀元郎加盟魔術 佛爾茲：沒喪失信心

2019-02-15 08:13

NBA／史密斯領軍大勝老鷹 尼克終結18連敗

2019-02-15 12:00

NBA／衛少連11場大三元 躍居雷霆隊史得分王

2019-02-15 14:51

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

MiLB／江少慶拚大聯盟 美網站評今年隨時有機會

2019-02-15 08:10

MLB／官網預測開幕戰 張育成第九棒、游擊手

2019-02-15 08:52

12強賽／B組在台開打 波國教頭：台日是棒球強權

2019-02-14 18:45

MLB／包爾又有狂言 喊話生涯都要一年一簽

2019-02-15 09:31

MLB／洋基老闆同意 歐塔維諾如願穿0號

2019-02-15 10:59

NBA／格林被判惡意犯規 柯爾：不知標準在哪

2019-02-14 23:39

NBA／新秀挑戰賽16日登場 諾總：今天不練球

2019-02-15 17:25

12強賽／分組相對有利 南韓教頭下達必勝令

2019-02-15 00:00

網球／球員累壞了 捷克前球后、莎娃都退賽

2019-02-14 20:11

NBA／戴維斯肩傷提前退場 明星賽出席成疑

2019-02-15 17:17

NBA／灌籃要回歸真本事 卡特：現在太多道具

2019-02-15 17:45

NBA／17顆三分彈轟垮對手 魔術捕蜂奪5連勝

2019-02-15 10:32

NBA／擁抱全明星週 柯瑞：如返鄉之旅

2019-02-15 15:34

LPGA／猛抓8鳥 徐薇淩澳洲公開賽並列領先

2019-02-14 19:29

MLB／開訓第二天就宣布 烏雷納扛馬林魚開幕戰

2019-02-15 08:11

高雄國際馬17日開跑 工廠減排、捷運提前發車

2019-02-15 08:29

MLB／普萊斯改穿10號球衣 換背號原因暖暖的

2019-02-15 09:40

日職／王柏融沖繩春訓 16日紅白戰重演甲子園對決

2019-02-15 16:03

紐約公開賽／拍落世界第29名 莊吉生挺進8強

2019-02-15 11:09

12強賽／中華隊與日、委、波同組 中職下月情蒐

2019-02-14 23:51

MLB／道奇布勒好天份 隊友克蕭掛保證

2019-02-15 10:32

多哈女網／直落2奪勝 詹家姊妹挺進4強

2019-02-14 21:46

奔跑吧！戀人─婚紗路跑 響應韓國瑜市長愛情產業

2019-02-15 11:10

NBA／今日戰績表 衛少連11場大三元做白工

2019-02-15 12:49

田徑／期許我承辦2023亞錦賽 亞田總主席給予肯定

2019-02-14 19:28

全球首場海賊王運動會 航海王路跑大升級

2019-02-15 10:16

NBA／韋德辦晚宴 魔術強森、甜瓜感性告白

2019-02-15 18:15

日職／巨人23日熱身賽戰樂天 江宏傑沖繩開球

2019-02-15 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top