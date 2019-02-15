NBA／看威廉森比賽遭曲解 詹姆斯為經紀人抱不平

2019-02-15 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



詹姆斯與經紀人和隊友前往觀看杜克與維吉尼亞大學雙強對決，不過卻被外界解讀是前往招攬杜克狀元熱門威廉森。 美聯社 分享 facebook

利用夏洛特明星週開打前的空擋，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）與經紀人保羅（Rich Paul）和湖人隊友在今天前往觀看杜克與維吉尼亞大學雙強對決，不過卻被外界解讀是前往招攬杜克狀元熱門威廉森（Zion Williamson），詹姆斯除了相當無奈外，也不忘為好友兼經紀人的保羅打抱不平。

詹姆斯與保羅近來因為鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）的挖角風波而遭到各界敵視，導致兩人今天僅是前往觀賞杜克比賽，也一度被外界解讀是有意提前挖角今年選秀狀元熱門人選威廉森。

對於這樣的說法，詹姆斯在今天受訪時直言相當可笑，「你們說這是招募之旅，但我可沒有跟任何人說話，大家會這樣講，都是因為保羅的關係。過去歐尼爾（Shaquille O’Neal）與艾佛森（Allen Iverson）都來高中看過我打球，但卻沒有人這樣說過他們，是因為現在大家都把保羅視為威脅，加上他是個非裔美國人，我認為大家不能忽視這一點。」

而保羅也表示，過去自己也曾跟詹姆斯去看過大學賽事，但現在外界卻已經用不同觀點看待他們，「我所關心的只是尊重，我們在享受一場球賽，並且沒有跟任何人交談，不過當你看到一些媒體對此做文章時，這就會成為一個問題，尤其我現在還被歸類是詹姆斯的跟班，過去我們曾去看過柯瑞（Stephen Curry）的大學比賽，也沒人說過什麼。」

雖然外界的輿論並不友善，但並未打壞詹姆斯觀賞球賽的好心情，並給予小老弟威廉森相當高的評價，「他的什麼事情讓我感到震驚？那就是他的敏捷與速度，因為他的體型和強壯程度，但卻能用這種移動方式，這是讓人印象深刻的，當你看到有一名這樣身材的球員卻用非常快的速度移動時，你會覺得相當荒謬。」