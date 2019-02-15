NBA／衛少連11場大三元無用 鵜鶘贏球傷戴維斯

2019-02-15 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



衛少將連續「大三元」聯盟紀錄推新到11場，但雷霆與勝利無緣。 路透 分享 facebook

雷霆球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今在鵜鶘主場猛攻44分、14籃板、11助攻的「大三元」成績，將連續「大三元」聯盟紀錄推新到11場，無奈球隊不敵鵜鶘哈勒戴（Jrue Holiday）及藍道（Julius Randle）合攻65分，最終以122：131中止4連勝，無緣用勝利慶祝紀錄夜。

上一戰對戰拓荒者，衛斯特布魯克繳出21分、14籃板和11助攻完成連續10場「大三元」，打破張伯倫1968年締造的連9場大三元紀錄，今天雷霆得分重心依舊落在「衛少」身上，再度繳出「大三元」成績，將聯盟紀錄向上堆高。

半場打完雷霆僅落後鵜鶘3分，易籃後鵜鶘在哈勒戴及藍道領軍下，單節打出35：26攻勢擴大領先分差，帶著12分領先進入決勝節。決勝節雷霆試圖反撲，靠著衛斯特布魯克的猛攻以及喬治（Paul George）的三分球追到3分差。

不過鵜鶘不想讓勝利從手中溜走，關鍵時刻藍道適時跳出，替球隊穩住領先優勢，加上雷霆在讀秒階段幾次失誤，最後鵜鶘就以9分差在主場收下勝利，中止2連敗。

鵜鶘在半場結束前傷了大將戴維斯（Anthony Davis），在半場終了前0.4秒試圖阻擋諾艾爾（Nerlens Noel）投籃時犯規卻撞傷左肩，之後退場接受治療，沒有再回到賽場上，最終留下14分、4籃板、2助攻，另有阻攻、抄截各1的成績。

而鵜鶘團隊共有5人得分突破雙位數，藍道33分、11籃板、6助攻「雙十」表現最佳，哈勒戴32分、5籃板、7助攻次之；中斷連勝的雷霆除了衛斯特布魯克的44分外，喬治28分、7籃板、6助攻，諾艾爾22分、13籃板，是雷霆團隊得分上雙的球員。