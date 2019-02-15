NBA／17顆三分彈轟垮對手 魔術捕蜂奪5連勝

2019-02-15 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



魔術少見下起「三分雨」，團隊共轟進17顆三分球，順利在主場補蜂。 美聯社 分享 facebook

近況不錯的魔術隊今天在主場迎戰黃蜂，魔術下起「三分雨」，團隊共轟進17顆三分球，且上場13人都有得分紀錄、其中6人得分突破雙位數下，一路壓著對手打，最終就以127：89輕取黃蜂，帶著5連勝迎接NBA全明星周末。

魔術近期拉出一波4連勝，其中包含客場3連勝，魔術球員葛登（Aaron Gordon）認為球員們找到自己的舒適區，知道何時出手、傳球，替球隊做出貢獻，雖然拉出連勝，但球隊仍有很多地方需要提升，努力進步繼續證明自己。

結束客場3連戰後，魔術今天回到主場迎戰東區排名第七的黃蜂，首節魔術就得到33分，次節再繳38分，並讓對手連兩節都只拿到18分，半場打完就取得35分的領先，這也是魔術隊史第二大的半場領先分差，過去魔術曾在2009年1月10日對戰老鷹的比賽，半場曾領先達38分。

易籃後，黃蜂雖在第三節稍微甦醒，不過落後分差實在太大，也讓比賽早早進入垃圾時間，最終魔術就以38分差輕鬆笑納5連勝，黃蜂則吞下2連敗。

雙方的三分進球數十分懸殊，魔術團隊共投進17顆三分球，而黃蜂全場三分球30投僅4中，也成為勝負分水嶺。魔術以洛斯（Terrence Ross）21分最佳，佛西維奇（Nikola Vucevic）17分、11籃板「雙十」表現次之。